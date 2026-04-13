많은 나라가 '이란 역봉쇄' 도울 거라는 트럼프…대다수 침묵

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일인 12일(현지시간) 호르무즈 해협에 대한 이란의 봉쇄에 맞선 '역(逆)봉쇄'를 선언한 뒤 폭스뉴스 인터뷰에서 "많은 국가가 이 문제와 관련해 우리를 도울 것이라고 본다"고 말했습니다.미 군함을 동원한 역봉쇄 구상에 동맹 각국이 여러 형태로 지원할 것이라는 기대를 피력하는 동시에 간접적으로 지원을 압박한 것입니다.하루가 지난 13일 오전 누군가 손을 드는 모습은 찾아볼 수 없었으며 대다수 국가는 침묵을 지키고 있다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.오히려 키어 스타머 영국 총리는 지지하지 않는다는 입장을 밝혔습니다.그는 BBC라디오 인터뷰에서 "내가 보기에 호르무즈 해협을 완전히 개방하는 것이 매우 중요하고 우리는 이를 위해 노력해 왔다"고 말했습니다.앤서니 앨버니지 호주 총리도 호르무즈 해협 역봉쇄에 대한 지원 요청을 받지 못했다면서 긴장의 완화가 필요한 시점이라고 지적했습니다.호르무즈 해협 역봉쇄가 긴장 고조를 초래한다는 우회적 비판인 셈입니다.마르가리타 로블레스 스페인 국방장관도 "말도 안 되는 조치"라며 "세계가 빠져드는 악순환의 또 다른 사건"이라고 질타했습니다.트럼프 대통령이 호르무즈 해협 역봉쇄를 각국이 어떤 방식으로 도울 것인지에 대해서는 구체적으로 언급한 바 없습니다.특정 국가를 거명하지 않고 '많은 나라'라고 했습니다.지난달 소셜미디어 트루스소셜을 통해 한국과 일본, 중국 등을 지목하며 군함 파견을 요청한 것과 비교됩니다.그러나 호르무즈 해협 역봉쇄를 다른 많은 국가가 도울 것이라고 본다는 언급은 군함 파견 요청 당시와 마찬가지로 각국 군사자산의 직접 투입을 염두에 두고 한 발언일 가능성이 있습니다.군함 파견을 각국이 거부하거나 곧바로 호응하지 않자 공개적으로 불만을 표출하며 보복성 조치를 검토하는 것처럼 이번 역봉쇄 조처에 대한 지원 여부를 문제 삼아 또다시 동맹 공격에 나설 수 있다는 우려가 나오는 대목입니다.다만 트럼프 대통령 역시 군함 파견 요청이 수용되지 않은 데서 보듯 동맹이 곧바로 호르무즈 해협 역봉쇄에 동참할 것이라고 기대하지는 않았을 것으로 관측됩니다.그런데도 동참 압박을 이어감으로써 동맹이 계속 부담을 갖도록 하는 전략일 수 있습니다.추후의 무역·안보 협상에서 '필요할 때 거듭 외면한 동맹' 논리를 내세워 미국에 유리한 입장의 명분으로 삼을 우려도 있습니다.튀르키예 앙카라의 TED 대학 아흐메트 카심 한 국제관계학 교수는 NYT에 "지지하는 이들이 누구인지 밝히지 않고 말하는 습관은 미국의 국제적 위상에 좋지 않은 영향을 미친다"고 지적했습니다.