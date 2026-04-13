튀르키예 외무 "한중일 등이 호르무즈 해결책 모색 중"

▲ 하칸 피단 튀르키예 외무장관

하칸 피단 튀르키예 외무장관은 한국, 일본, 중국, 인도 등 호르무즈 해협 봉쇄로 영향을 받는 아시아·태평양 국가들이 해결책을 모색하고 있다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.피단 장관은 이날 아나돌루 통신 인터뷰에서 프랑스와 영국 등 유럽 국가가 제시하는 호르무즈 해협 재개방 해법과 관련해 "이런 접근법은 충분히 타당하다"며 이같이 언급했습니다.이날 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 호르무즈 해협의 항행 자유를 회복하기 위해 조만간 영국과 국제회의를 열 계획이라고 밝혔습니다.지난 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 뒤 미국이 해협을 봉쇄하겠다고 나서자 이와 별도로 해결책을 마련하겠다는 뜻으로 보입니다.지난달 26일 세계 35개국 군 수장이 프랑스 합참의장 주관으로 화상회의를 연 데 이어 이달 2일엔 영국 주도로 40여개국 외무장관이 화상 회의를 통해 호르무즈 해협 개방 방안을 모색했습니다.한국도 이들 회의에 참여했습니다.피단 장관은 유럽 국가들의 논의에 대해 "일부는 '국제군을 창설해 선박 통행을 가능하게 하자, 휴전이 계속되든 안 되든 합의되는 일정에 따를 만큼 경제적 회복력이 없는 상태'라고 주장한다"고 전하기도 했습니다.피단 장관은 "호르무즈 해협을 개방하는 것과 이란에 대한 전쟁에 참여하는 것 사이에는 미묘한 차이가 있다"며 "어느 나라도 참전을 원치 않으며 유럽 국가들도 이를 공개적으로 밝혔다"고 강조했습니다.또 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 이번 전쟁과 관련해 튀르키예가 참전하지 않는 정책을 밝혔으며, 튀르키예가 이 상황 해결을 위해 가능한 모든 노력을 기울이고 있다고 말했습니다.피단 장관은 "국제 평화유지군 파견에는 많은 어려움이 있을 것"이라며 "평화적인 수단으로 이 지역을 개방해야 하며 당사자들이 문제에 대한 협상을 마무리해야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)