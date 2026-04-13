튀르키예 외무 "한중일 등이 호르무즈 해결책 모색 중"

▲ 하칸 피단 튀르키예 외무장관
하칸 피단 튀르키예 외무장관은 한국, 일본, 중국, 인도 등 호르무즈 해협 봉쇄로 영향을 받는 아시아·태평양 국가들이 해결책을 모색하고 있다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.
피단 장관은 이날 아나돌루 통신 인터뷰에서 프랑스와 영국 등 유럽 국가가 제시하는 호르무즈 해협 재개방 해법과 관련해 "이런 접근법은 충분히 타당하다"며 이같이 언급했습니다.
이날 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 호르무즈 해협의 항행 자유를 회복하기 위해 조만간 영국과 국제회의를 열 계획이라고 밝혔습니다.
지난 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 뒤 미국이 해협을 봉쇄하겠다고 나서자 이와 별도로 해결책을 마련하겠다는 뜻으로 보입니다.
지난달 26일 세계 35개국 군 수장이 프랑스 합참의장 주관으로 화상회의를 연 데 이어 이달 2일엔 영국 주도로 40여개국 외무장관이 화상 회의를 통해 호르무즈 해협 개방 방안을 모색했습니다.
한국도 이들 회의에 참여했습니다.
피단 장관은 유럽 국가들의 논의에 대해 "일부는 '국제군을 창설해 선박 통행을 가능하게 하자, 휴전이 계속되든 안 되든 합의되는 일정에 따를 만큼 경제적 회복력이 없는 상태'라고 주장한다"고 전하기도 했습니다.
피단 장관은 "호르무즈 해협을 개방하는 것과 이란에 대한 전쟁에 참여하는 것 사이에는 미묘한 차이가 있다"며 "어느 나라도 참전을 원치 않으며 유럽 국가들도 이를 공개적으로 밝혔다"고 강조했습니다.
또 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 이번 전쟁과 관련해 튀르키예가 참전하지 않는 정책을 밝혔으며, 튀르키예가 이 상황 해결을 위해 가능한 모든 노력을 기울이고 있다고 말했습니다.
피단 장관은 "국제 평화유지군 파견에는 많은 어려움이 있을 것"이라며 "평화적인 수단으로 이 지역을 개방해야 하며 당사자들이 문제에 대한 협상을 마무리해야 한다"고 덧붙였습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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