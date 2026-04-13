네타냐후 "미 해상봉쇄 지지…트럼프 핵심 목표는 우라늄"

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란에 대한 해상 봉쇄 조치에 대해 전폭적인 지지를 표명했습니다.네타냐후 총리는 이날 각료회의에서 "이란이 파키스탄 평화 회담의 규칙을 위반함에 따라 트럼프 대통령이 해상 봉쇄를 결정했다"며 "이런 단호한 입장을 지지하며 미국과 계속 협력하고 있다"고 말했습니다.이어 이란과 종전 협상에 참여했던 JD 밴스 미 부통령에게 협상 결렬 상황을 직접 브리핑받았다면서 협상 파탄의 책임이 이란에 있다고 주장했습니다.그는 "미국 측은 이란이 협상 진입 조건을 노골적으로 위반한 것을 묵과할 수 없었다"며 "원래 합의는 즉각 휴전과 호르무즈 해협 개방이었으나 이란은 이를 이행하지 않았고 미국은 이를 수용할 수 없었던 것"이라고 말했습니다.네타냐후 총리는 또한 밴스 부통령에게서 전해 들었다면서 "트럼프 대통령은 이란이 보유 중인 모든 농축 우라늄 제거와 향후 수십 년간 이란 내에서 어떠한 추가 농축도 이뤄지지 않도록 보장하는 것을 가장 중요하게 여긴다"고 전했습니다.또 "이것이 미국이 집중하는 목표이며 당연히 우리 이스라엘에도 매우 중요한 문제"라고 강조했습니다.