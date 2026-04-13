교황 "누구를 공격할 뜻 없어…트럼프 두렵지 않아"

▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황과 도널드 트럼프 미 대통령의 설전이 가열되는 가운데 교황이 이를 수습하려 하면서도 쓴소리를 잊지 않았습니다.AP통신에 따르면 교황은 이날 알제리로 향하는 전용기 안에서 "'전능하다는 망상'에 대한 비판이 트럼프 대통령이나 누구를 직접 공격하려는 것은 아니다"라고 설명했습니다.이어 "제 말을 트럼프 대통령이 하려 했던 일과 같은 선상에 놓는 것은 복음의 메시지를 이해하지 못한 것"이라고 말했습니다.그는 "논쟁에 참여하지 않을 것"이라면서도 "모든 이들이 평화와 화해의 방법을 찾고 전쟁을 피할 길을 모색하도록 하는 일을 절대 피하지 않을 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "트럼프 행정부를 전혀 두려워하지 않는다"며 트럼프 대통령의 원색적 반발을 일축했습니다.교황과 트럼프 대통령의 갈등은 위험 수위에 다다랐습니다.교황은 최근 기도회와 소셜미디어 등을 통해 "하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다"며 "전능에 대한 망상"이 전쟁을 부추기고 있다고 비판했습니다.성경을 인용해 "전쟁을 벌이는 이들의 기도는 거부당할 것"이라며 일침을 놓기도 했습니다.구체적인 상황이나 대상을 언급하지 않았지만 트럼프 대통령과 미국의 고위 관리를 겨냥한 것이라는 해석이 나왔습니다.교황의 강도 높은 비판이 이어지자 트럼프 대통령은 전날 "이란이 핵무기를 보유하는 것을 괜찮다고 생각하는 교황은 원치 않는다"며 직격했습니다.그는 이어 "내가 백악관에 없었다면 레오는 바티칸에 있지 않을 것"이라며 스스로를 예수에 비유한 듯한 인공지능 생성 이미지를 소셜미디어에 게시하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)