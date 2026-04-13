양효진, 선수로 나선 마지막 무대…"자녀 낳으면 운동시킬 것"

▲ 13일 서울 광진구 그랜드워커힐호텔에서 열린 프로배구 2025-2026 V리그 시상식에서 현대건설 양효진이 여자부 베스트7을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다

'현역 선수' 타이틀로 마지막 공식 행사에 참가한 '블로퀸' 양효진(36)은 활짝 웃으며 팬들에게 작별 인사를 건넸습니다.양효진은 오늘(13일) 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 시상식에서 신기록상과 베스트7을 거머쥐었습니다.선수 인생에 마침표를 찍은 그는 "아직도 실감이 나지 않는다"며 "최근 어머니가 '이제 마음 편하게 잘 수 있겠다'고 하셨는데, 부모님과 재밌게 지내면서 은퇴 생활을 즐기겠다"고 말했습니다.양효진은 한국 여자배구 최고의 미들블로커였습니다.부산 수정초 4학년 때 은사의 권유로 배구를 시작한 양효진은 부산여중, 남성여고를 거쳐 2007-2008시즌 현대건설 유니폼을 입고 프로 무대를 밟은 이후 줄곧 한국 최고의 미들블로커로 활약했습니다.19시즌 동안 현대건설에서만 뛰며 남녀 통합 누적 득점 1위(8천406점), 누적 블로킹 득점 1위(1천748점)를 기록했습니다.2009-2010시즌부터 2019-2020시즌까지 11시즌 연속 블로킹 부문 1위에 올랐고, 정규리그 MVP 두 차례, 챔피언결정전 MVP와 올스타전 MVP는 한 차례씩 수상했습니다.그는 올 시즌에도 108개의 블로킹을 기록하며 이 부문 1위에 올랐고, 세트당 평균 0.777개로 2위를 기록하는 등 녹슬지 않은 기량을 보였습니다.워낙 뛰어난 모습을 보인 탓에 마지막까지 양효진의 은퇴를 예상하기가 쉽지 않았고, 그가 원한대로 은퇴 투어는 진행되지 않았습니다.아울러 소속 팀 현대건설이 GS칼텍스와 플레이오프(PO)에서 2패로 탈락하면서 양효진은 비교적 조용하게 선수 생활을 마치게 됐습니다.양효진은 "PO를 마친 뒤 다들 울어서 감정이 북받쳤다"며 "그동안 동료들 덕분에 선수 생활을 행복했다"고 말했습니다.그러면서 "동료들이 계속 행복하게 선수 생활을 이어갔으면 한다"고 했습니다.그는 향후 진로를 묻는 말에 "PO 2차전을 마친 뒤 배구 생각을 하지 않고 불안감 없이 푹 쉬었다"며 "아직은 뚜렷하게 계획을 세우지 못했는데 내가 할 수 있는 것을 하고 싶습니다. 여러 가지 방향을 놓고 고민하겠다"고 전했습니다.양효진은 이제 가정생활도 충실히 할 생각입니다.그는 "그동안 남편이 많이 고생했다"며 "2세 계획도 세울 것"이라고 했습니다.이어 "남편의 체격도 좋은 편이라 자녀를 낳으면 운동선수를 시키고 싶다"며 "재능이 있다면 방향을 잡아줄 것"이라고 밝혔습니다.양효진은 후배들에게 값진 조언을 남기기도 했습니다.그는 "상대를 분석하는 것도 중요하지만, 영상으로 나를 보고 잘 알아야 한다"며 "후배들이 자신에 관해 많이 고민하면서 선수 생활을 했으면 좋겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)