정부, 이스라엘 '인권 침해 책임' 결의안 기권…"균형적으로 다룰 필요"

▲ 이스라엘 국기

정부는 이스라엘에 인권 침해 책임을 묻는 유엔 결의안안과 관련해 "취지에 공감하였으나, 동 결의안이 관련 당사자들의 입장을 보다 균형적으로 다룰 필요가 있다는 측면에서 기권"했다고 밝혔습니다.정부는 보편적 인권 관련 기본 입장과 해당 결의안의 상세 문안, 유사 입장국 입장 등의 제반 요소를 종합적으로 고려했다며 이같이 밝혔습니다.외교부에 따르면 이슬람협력기구는 매년 인권이사회 3월 회기에 이스라엘의 점령지 인권 상황에 관한 4개 결의안을 상정합니다.정부는 4개 결의안 가운데 팔레스타인 민족자결권과 이스라엘 정착촌에는 찬성 입장을, 팔레스타인 점령지 인권상황 및 책임 규명과 시리아 골란 인권 상황에 대해서는 기권을 표명했습니다.주목을 받은 해당 결의안은 찬성 24, 기권 19, 반대 4로 채택됐으며 기권을 택한 국가는 한국과 일본, 프랑스, 이탈리아, 인도 등입니다.외교부는 중동 안보 불안 속 인권 문제를 거론한 이재명 대통령의 최근 sns 메시지는 "보편적 인권과 국제인도법의 중요성을 강조한 것으로 특정 결의안이나 개별 정책에 대한 입장을 표명한 것이 아니"라고 밝혔습니다.그러면서 "정부는 모든 당사자의 인권이 보호되고 분쟁이 평화적으로 해결될 수 있도록 국제사회와 지속 협력해 나갈 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)