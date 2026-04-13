트럼프 "교황, 외교 정책에 형편없어"…레오14세 거칠게 공격

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간으로 12일 이란전을 강하게 비판한 레오 14세 교황에 대해 "범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다"고 맹비난했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "나는 이란이 핵무기를 보유하는 것을 괜찮다고 생각하는 교황은 원치 않는다"며 이같이 말했습니다.또 "미국으로 막대한 양의 마약을 유입시키고 더 나쁘게는 살인자, 마약 밀매업자들을 포함한 수감자들을 우리나라로 쏟아붓던 베네수엘라를 미국이 공격한 것을 끔찍한 일이라 생각하는 교황을 원치 않는다"고 밝혔습니다.이어 "난 미국 대통령을 비판하는 교황도 원치 않는다"며 "왜냐하면 나는 범죄율을 사상 최저로 낮추고 역사상 가장 위대한 주식 시장을 만드는 등 압도적 승리로 당선되며 부여받은 역할을 정확히 하고 있기 때문"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 레오 14세 교황 선출이 충격적인 깜짝 인선이었다면서 "교황 후보 명단에조차 없었고 단지 미국인이라는 이유만으로 트럼프 대통령을 상대하는 최선의 방법이라 여겨 그들이 그 자리에 앉힌 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "레오는 감사해야 한다"며 "내가 백악관에 없었다면 레오는 바티칸에 있지 않을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 "레오는 교황으로서 본분에 충실해 상식적으로 활동해야 하며, 급진 좌파에 영합하는 것을 멈추고 정치인이 아니라 훌륭한 교황이 되는 데 집중해야 한다"고 촉구했습니다.트럼프 대통령은 이어 트루스소셜에 스스로를 예수에 비유한 듯한 인공지능(AI) 생성 그림을 올려 논란을 더 했습니다.그림 속 트럼프 대통령은 흰옷에 붉은 천을 걸치고 병상에 누운 사람의 머리 위에 손을 얹고 있습니다.트럼프 대통령의 머리 뒤로는 후광이 비치는 동시에 미국을 상징하는 성조기와 독수리가 그려져 있고, 양손에서는 눈부신 빛이 새어 나옵니다.AP통신은 "트럼프 대통령이 스스로 예수의 권능과 유사한 힘을 가진 것처럼 묘사한 사진을 게시했다"고 평가했습니다.트럼프 대통령은 이전에도 본인이 교황 복장을 차려입은 모습의 AI 생성 사진을 SNS에 올리기도 했다고 AFP통신은 전했습니다.최초의 미국인 교황인 레오 14세는 그간 트럼프 행정부에 대한 직설적 비판에 신중했으나 이란과의 전쟁을 계기로 강도 높은 비판 발언을 잇달아 내놓고 있습니다.레오 14세는 최근 기도회와 SNS 등을 통해 "하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다"고 발언하는가 하면, "전능에 대한 망상"이 전쟁을 부추기고 있다고도 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)