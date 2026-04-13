'타율 0.145' 한화 노시환 1군 말소…롯데 윤성빈·최충연도 2군행

▲ 한화 노시환

프로야구 한화 이글스 주전 3루수이자 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전한 내야수 노시환(25)이 개막 13경기 만에 1군에서 말소됐습니다.한화 구단은 KBO리그 경기가 열리지 않는 오늘(13일) 노시환을 1군 엔트리에서 제외했습니다.올 시즌을 앞두고 한화와 11년 총액 307억 원의 KBO리그 역대 최장기간·최고액 계약을 체결한 노시환은 개막 후 심각한 타격 슬럼프를 겪었습니다.13경기에 모두 출전한 그는 타율 0.145(55타수 8안타), 3타점에 그쳤습니다.볼넷 5개를 골라내는 동안 삼진은 21개나 당했고, OPS(출루율+장타율)는 0.394에 그쳤습니다.수비에서도 실책 3개를 저지르는 등 공수 양면에서 어려움을 겪자 한화 벤치는 그에게 재정비할 시간을 주기로 한 것으로 보입니다.롯데 자이언츠는 오른팔 투수 윤성빈과 최충연을 동시에 1군에서 뺐습니다.지난 시즌 최고 시속 150㎞ 후반대 강속구를 던져 가능성을 보여줬던 윤성빈은 올 시즌 시속 150㎞ 초반대 공으로 3경기 평균자책점 19.29로 부진했습니다.지난해 2차 드래프트를 통해 롯데 유니폼을 입은 최충연도 지난 7일 부산 SSG 랜더스전에 등판했으나 최고 시속이 140㎞ 초반대에 머무르는 등 고전하며 1이닝 2실점 했습니다.롯데 구단 측은 "두 선수 모두 1군에서 뛰기에 덜 준비됐다는 판단을 현장에서 내렸다"고 설명했습니다.SSG 내야수 김민준과 kt wiz 투수 문용익도 1군에서 말소됐습니다.(사진=연합뉴스)