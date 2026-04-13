[자막뉴스] 예수까지 건드려? 도 넘은 '신격화'…트럼프 직접 올린 합성사진에 MAGA도 '발칵'

트럼프 미국 대통령이 교황을 향해 원색적 비난을 쏟아낸 직후, 자신을 예수에 빗댄 합성 사진을 직접 공유하면서 논란이 확산하고 있습니다.



트럼프 대통령은 현지시간으로 어제 자신의 소셜미디어에 레오 14세를 겨냥해 "범죄에 나약하고 외교 정책에선 형편없다"고 직격했습니다.



그러면서 "이란의 핵 보유를 용인하는 교황은 원치 않는다", "내가 백악관에 없었다면 그는 바티칸에 없었을 것"이라며 교황 선출의 정당성까지 건드리는 발언을 내놨습니다.



트럼프 대통령은 글을 올린 직후 기자들과 만남에서도 레오 14세를 향한 비난을 멈추지 않았습니다.



[ 도널드 트럼프 ｜ 미국 대통령 : 저는 교황 레오 14세를 좋아하지 않습니다. ]



하지만 트럼프 대통령은 여기서 그치지 않고 자신을 예수처럼 묘사한 합성 사진을 공유했습니다.



그림 속 그는 환자를 치유하는 '구원자'처럼 표현됐고, 주변에는 미군 전투기과 성조기, 천사 등이 배치됐습니다.



교황을 비난한 직후 정작 자신은 종교적 상징을 정치적으로 활용한 셈입니다.



이번 행보는 최근 백악관 부활절 행사 논란과도 맞물립니다.



종교특별고문 폴라 화이트는 백악관 부활절 행사에서 트럼프 대통령을 예수에 비유하며 "배신당하고 고난을 겪은 지도자"라고 일컬어 논란이 됐습니다.



이번엔 트럼프 대통령이 직접 예수와 자신을 합성한 사진을 공유하며 논란은 한층 증폭되는 모양새인데, 미국 누리꾼들도 "선을 넘은 역겨운 행태"라거나 "트럼프 대통령의 지지자 MAGA 세력들도 이건 옹호하기 어려울 것"이라며 강도 높게 비판했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)