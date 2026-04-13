'대통령 측근' 김용 "결백 자신…경기도 보궐 출마 원해"

▲ 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 국회에서 가진 기자간담회에서 검찰 기소의 부당함에 대해 설명하고 있다.

이재명 대통령 측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장은 오늘(13일) "솔직히 말하면 (국회의원) 보궐선거에 출마하고 싶고, 출마 예정"이라고 밝혔습니다.김 전 부원장은 이날 국회에서 열린 '정치검찰 조작기소 관련 기자간담회'에서 '대법원에서 무죄가 나오면 안산갑 보궐선거에 출마할 것이냐'는 질문에 "경기도에서 활동하고 있어서 경기도로 (지역구가) 선정됐으면 좋겠다"며 이같이 말했습니다.김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 항소심에서 실형을 선고받았고, 현재 보석으로 풀려난 상태입니다.경기에선 안산갑과 평택을에서 재보선이 6·3 지방선거와 동시에 실시됩니다.민주당 경기지사 후보인 추미애 의원이 이달 30일까지 의원직을 그만두면 지역구인 하남갑도 보궐선거 대상에 포함됩니다.김 전 부원장은 "당이 지방선거(후보 공천)가 끝나고 (재보선) 전략공천 로드맵에 들어가면 경선 없이 모든 곳에 후보를 낸다고 했다"며 "그 절차에 따라 당이 결정한다면 열심히 임할 생각"이라고 말했습니다.그러면서 "일각에서 대법원 판결이 안 났기 때문에 출마가 무리가 아니냐는 말이 있는데 저는 결백하다고 자신하기에 당에서 일할 기회를 주지 않을까 기대한다"고 언급했습니다.이어 "제가 어디를 가겠다고 말은 못 한다"며 "절차에 따라 최선을 다할 생각"이라고 덧붙였습니다.이날 민주당 원내대표회의실에서 열린 기자회견에는 김태년, 김승원, 김현, 전용기, 김기표, 김문수, 김현정, 박해철, 부승찬, 이건태, 이광희, 정진욱, 조계원, 황명선 의원이 동석했습니다.김 전 부원장 변호를 맡았었던 김기표 의원은 "김 전 부원장 사건은 실체가 없는 무죄 사건이고 대법원이 정의로운 판결을 해야 한다"며 "김 전 부원장은 제 명예를 걸고 무죄"라고 했습니다.(사진=연합뉴스)