국민의힘, '한동훈 출마 유력' 부산 북갑 무공천 주장에 "있을 수 없어"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표(가운데)가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 한동훈 전 대표가 사실상 출마를 공식화한 부산 북갑 보궐선거에 후보자를 공천하지 말아야 한다는 일각의 주장에 "공당으로서 정치적 존재 이유를 스스로 포기하는 것"이라고 일축했습니다.박성훈 수석대변인은 오늘(13일) 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "(무공천은) 공당으로서 있을 수 없는 일이고, 당원 뜻과 배척되는 결정"이라며 "수권정당으로서 있어선 안 된다는 게 국민의힘의 공식 입장"이라고 밝혔습니다.앞서 국민의힘 부산 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원은 "한 전 대표가 부산 북갑 보선에 나선다면 국민의힘은 무공천을 해서라도 한 전 대표와 연대해야 한다"고 말한 바 있습니다.당 공천관리위원회는 어제 최고위원들에게 공문을 보내 "공정한 선거 관리를 위해 최고위에서 공천 및 경선 등에 영향을 미치는 발언이나 행위를 자제해달라"고 요청했습니다.특히 최고위 공개 회의 도중 경선 경쟁자인 이철우 경북도지사에 대한 의혹을 공개적으로 언급한 바 있던 김재원 최고위원에게는 경북지사 후보자가 확정될 때까지 최고위원회의 참석을 자제해 달라고 했습니다.박 수석대변인은 공문 취지에 대해 "선거 관리 및 공천 과정에서의 공정성을 담보하기 위한 공관위의 의지"라며 "지난 최고위원회의에서 일어난 부적절한 행위에 지도부가 공개적으로 경고의 메시지를 낸 것으로 받아들여 달라"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)