[자막뉴스] '면담' 요청 후 교사에게 흉기 휘둘러…고3 남학생 긴급체포

충남의 한 고등학교에서 학생이 교사를 흉기로 찌르는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.



오늘(13일) 오전 8시 44분 충남 계룡의 한 고등학교 교장실에서 고3 A군이 30대 남성 교사 B 씨를 향해 흉기를 여러 차례 휘두른 뒤 학교 밖으로 도망갔습니다.



학교 측 신고를 받은 경찰은 도망친 A군이 112로 신고해 자수하자 A군을 긴급체포했습니다.



B 교사는 등을 주로 다쳐 병원으로 옮겨졌는데 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐습니다.



경찰 조사 결과 피해 교사와 갈등이 있던 A군은 교장을 통해 B 교사와의 면담을 요청했습니다.



이후 교장실에서 교장이 자리를 잠깐 피한 틈을 타 미리 챙겨간 흉기로 범행을 저지른 것으로 전해졌습니다.



흉기는 집에서 미리 챙겨 교복 바지 주머니에 숨긴 뒤 교장실로 향한 것으로 조사됐습니다.



경찰 등에 따르면 B 교사는 A군이 중학교를 다니던 시절 학생부장을 맡아 A군을 지도했던 적이 있었으며, 올해 해당 고등학교로 전근 온 것으로 파악됐습니다.



B 교사는 해당 고교에서 A 군의 담임교사는 아니었지만, 중학생 시절 지도 과정에서 A군이 불만을 품었고 이 때문에 갈등이 있었던 것으로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 "학생과 교사를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사하고 있다"며 "조사 후 적용 혐의가 명확해지면 구속영장 신청 여부를 검토하겠다"고 말했습니다.



교사를 대상으로 한 학생의 흉기 공격 소식에 지역 사회도 충격에 빠졌습니다.



계룡의 한 학부모 커뮤니티에선 "학교에서 알림이 왔는데 너무 무섭다", "교사의 쾌유를 빈다"는 등의 반응이 쏟아져 나왔습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)