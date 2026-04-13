오월드 탈출 늑대 '흔적 조사' 집중…수색 방식 전환 검토

▲ 오월드 탈출 늑대 수색하는 소방대원들

대전 동물원 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구' 수색작업이 장기화하는 가운데 당국이 늑구의 흔적 조사에 집중하면서 타 지역으로 이탈했을 가능성도 염두에 두고 수색 방식 전환을 검토하고 있습니다.대전시 등에 따르면 늑구의 행방은 지난 9일 새벽 1시 30분쯤 오월드 인근 야산에서 고해상도 열화상카메라에 포착된 이후 나흘째 묘연한 상황입니다.오월드 반경 6㎞ 이내로 범위를 늘려 늑구의 움직임을 파악하고 있고 늑구의 발자국, 배설물 등 흔적을 조사하고 있지만 먹이활동이나 사냥활동을 한 흔적은 발견되지 않았습니다.먹이를 담은 포획틀이 설치됐으나 까마귀나 오소리 등 다른 야생동물의 흔적만 확인됐습니다.당국 관계자는 "흔적을 잘 드러내지 않는 게 늑대의 특징이지만 수색권역 외곽으로 나간 발자국 역시 확인되지 않았다"며 행방이 묘연한 이유에 대해 "땅을 파고 숨어거나 드론으로는 볼 수 없는 바위 밑에 은식했을 수 있고, 이미 수색 반경을 벗어났을 가능성도 배제할 수 없다"고 말했습니다.이어 "내일(14일)쯤 국내 전문가를 좀 더 초빙해 의견을 청취한 뒤 수색방향을 전환하는 시점을 판단해 보겠다"며 "외부로 나갔을 가능성이 크다면 다른 수색 방식으로 접근해야 한다"고 덧붙였습니다.늑구가 폐사했을 가능성은 작을 것으로 점쳐지고 있습니다.먹이활동 흔적이 없지만 사파리를 빠져나가기 전날 닭 2마리를 먹었고 이달 9∼10일 내린 비로 손쉽게 먹을 물을 구할 수 있었을 것이라는 점 때문입니다.먹을 물을 구하기 쉽다면 먹이활동 없이도 2주일까지는 생존할 수 있는 것으로 알려졌습니다.문창용 대전시 환경국장은 "만약 늑구가 외부로 이탈한 것이 확인된다면 대전 중구 석교동, 부사동 등 도심지역으로 접근할 가능성이 있다고 봐야 한다"고 말했습니다.오월드 측은 탈출한 울타리로 늑구가 다시 돌아올 수 있게 철조망 근처 문을 열어놓고 인근에서 포획할 수 있게 긴급 보수공사를 진행했습니다.(사진=연합뉴스)