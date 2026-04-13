금융위, 미·이란 협상 결렬에 비상회의…피해 기업 적극 지원 강조

▲ 이억원 금융위원장

이억원 금융위원장은 13일 미국과 이란의 종전 협상 결렬로 경제 관련 불확실성이 엄중하다고 평가하며 시장 안정 프로그램을 필요시 즉각 확대하고, 피해기업 지원 프로그램도 적극 집행하겠다고 강조했습니다.이 위원장은 이날 오전 금융 부문 비상 대응 태스크포스(TF)를 개최하고 미·이란 종전협상 결렬에 따른 금융시장 위험 요인을 점검하며 이 같은 방침을 확인했습니다.이 위원장은 "휴전 합의 불발로 우리 경제를 둘러싼 불확실성은 여전히 엄중한 상황"이라면서 "후속 협의의 여지가 남아있다고는 하나 명확한 종전 선언이 있기까지 긴장의 끈을 놓치지 말고 현재 가동하는 금융 부문 비상 대응체계를 철저히 유지해야 한다"고 강조했습니다.그는 TF 산하 금융시장반에 시장동향을 24시간 밀착 모니터링하고 변동성이 확대되면 시장안정 조치를 즉각적이고 과감하게 시행할 것을 주문했습니다.특히 지난 9일까지 2조 5천억 원이 집행된 '채권·자금시장 안정 프로그램'도 지원 규모 확대 방안을 마련한 만큼, 필요시 즉각 확대하라고 당부했습니다.실물지원반에는 민생·실물경제 현장의 긴급한 자금 이용에 어려움이 없도록 지원할 것을 지시했습니다.피해기업을 대상으로 하는 '정책금융 지원 프로그램'은 최근 추경으로 지원 규모가 기존 24조 3천억 원에서 25조 6천억 원으로 확대된 만큼 보다 적극적으로 집행해야 한다고 강조했습니다.아울러 민간 금융권의 '53조 원+α' 지원 상황도 모니터링하면서 필요시 지원 규모와 대상 확대 협조를 요청하라고 주문했습니다.또 산업현장의 금융 관련 애로사항 청취를 위해 주요 산업 부문과의 릴레이 간담회도 이어갈 예정입니다.앞서 개최한 건설업 및 정유·석유화학 간담회에서 논의된 과제도 신속히 조치하기로 했습니다.금융산업반에는 실물경제 위험 요인이 금융산업으로 전이되지 않게 최악의 상황을 가정한 스트레스테스트로 선제 대응에 나설 것을 당부했습니다.이 위원장은 "금융시장 안정을 지키는 것은 경제의 펀더멘털을 수호하는 핵심"이라며 "시장 참여자가 정부의 대응 의지를 신뢰할 수 있게 모든 금융권 역량을 집중해야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)