거래소, 예탁원·금투협과 뉴욕·런던서 T+1 현지 실사

▲ 한국거래소, 한국예탁결제원, 금융투자협회 CI

한국거래소는 한국예탁결제원 및 금융투자협회와 함께 주식시장 결제 주기 단축(T+1) 현지실사를 위해 오는 27일부터 다음 달 1일까지 미국 뉴욕과 영국 런던을 방문한다고 13일 밝혔습니다.실사단은 미국과 유럽의 감독 당국, 핵심 인프라 기관, 시장 참가자 협회와 T+1 결제 이행 과정과 병목 요인, 리스크 대응 전략을 논의할 예정입니다.앞서 미국은 2024년 5월 T+1 결제를 시행했고, 영국과 유럽연합(EU)은 내년 10월 시행할 예정입니다.국내에서도 이러한 선진시장 추세에 맞춰 거래일부터 이틀 후(T+2) 이뤄지던 주식시장 결제를 거래 다음날(T+1)로 단축하는 방안이 추진돼 왔습니다.거래소는 "금번 방문은 글로벌 주요 시장이 T+1일 결제체계로 전환되며 자본시장 인프라 경쟁이 심화하는 가운데 미국의 성공적인 T+1 전환 경험과 노하우를 직접 확인하고, 유럽의 추진전략을 분석해 향후 우리 주식시장에 적용할 수 있는 구체적인 결제 주기 단축 추진 방향을 검토하기 위한 것"이라고 설명했습니다.(사진=각사 홈페이지 캡처, 연합뉴스)