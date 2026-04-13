경기도, 기후 보험 보장 혜택 강화…온열·한랭 질환 진단비 50%↑

▲ 경기도청

경기도는 올해부터 기후보험 보장 혜택을 대폭 강화한다고 13일 밝혔습니다.지난해 4월 경기도에서 전국 처음으로 시행한 기후보험은 한파·폭염 등 기후로 인한 건강 피해를 최소화하고 기후취약계층 지원을 통해 기후격차를 해소하는 것을 목표로 하는 정책보험입니다.올해 기후보험은 보장 금액이 상향되고 보장 항목도 추가됐습니다.먼저 온열·한랭질환 진단비는 종전 10만 원에서 15만 원으로 50% 인상됐습니다.감염병 진단비 역시 10만 원에서 20만 원으로 올랐습니다.예기치 못한 중증 기후 피해 시 사망위로금(300만 원)과 응급실 내원비(10만 원)도 보장 항목이 신설됐습니다.종전에는 방문건강관리사업 대상자(약 15만 명)만 온열·한랭질환 입원비, 의료기관 통원비 등을 받을 수 있었으나 올해부터는 임산부(약 7만 명)도 대상에 포함됐습니다.이밖에 보험금 청구 시스템도 모바일 메신저를 활용한 간편 청구방식이 도입되는 등 대대적으로 개편됐습니다.올해 기후보험 사업 기간은 이달 11일부터 내년 4월 10일까지 1년이며, 해당 기간 내 발생한 사고 보험금은 사고 발생일로부터 3년 이내에 언제든지 청구할 수 있습니다.박대근 경기도 환경보건안전과장은 "지난해 약 5만 1천600건의 보험금 청구는 기후위기가 이미 도민의 일상을 위협하는 현실이 되었음을 보여주는 것"이라며 "도민의 목소리를 반영해 보장 혜택을 늘린 만큼 누구나 차별 없이 기후재해로부터 보호받는 경기도를 만들어 가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)