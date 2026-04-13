[인터뷰] 조승래 "하정우 영입 깔딱고개 넘는 중…이재명형 인재 선보일 것"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 조승래 더불어민주당 사무총장

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● 조승래 민주당 사무총장 인터뷰

"안호영, '재심위' 절차 마무리되면 결과 수용할 것"

"오세훈, 큰 일은 못 하고 작은 일은 안 해"

"민주, 탈락한 '현직' 많아…능력 중심 판단 기준 명확"

"범여권 단일화, 아직 구체적 고민 안 해"

"민주, 조국 출마지에도 후보 낼 것"

"하정우, 부산에 최적화된 인재…출마 8부 능선 넘어"

"민주, '이재명형' 인재 많이 제시할 것"



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▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원에게 정청래 대표가 파란 점퍼를 입혀주는 모습 영상으로 보셨습니다. 민주당의 지방선거 전략 또 현장 상황을 매일 점검하면서 선거 실무를 총괄하고 있는 분이시죠. 조승래 사무총장 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 반갑습니다. 민주당 사무총장을 맡고 있는 조승래 국회의원입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 표정이 밝으신 것 같다는 건 제 기분입니까, 어떻습니까? 조금 전에 여론조사 저희가 소개를 해드렸는데, 세계일보가 보도한, 민주당 후보들이 아주 거의 모든 곳에서 상당히 강세를 보이고 있다는 여론조사 결과가 나왔습니다?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 기분 좋은 보도이기는 합니다만, 또 한편으로 그러니까 부담되기도 하고요. 실제로 그런 여론조사라는 것은 어쨌든 그 상황에서의 여론의 단면을 보여주는 것이지, 그게 결국에는 또 승부로 바로 연결되는 건 아니기 때문에요. 어쨌든 저희들은 한 곳이라도 더 이기기 위해서 마지막까지 최선을 다할 것입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 공천은 저희가 광역단체장 공천에 늘 관심을 갖게 마련입니다만, 기초단체장도 있고 광역의원, 기초의원이 있지 않습니까? 어떻게 공천 작업은 무난하게 진행되고 있습니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 광역단체장이 16곳이고, 기초단체장이 230군데 정도 되고요. 그리고 광역의원, 기초의원까지 해서 전체적인 선거구가 2,260개 정도가 됩니다. 엄청나죠? 그래서 저희들이 출마자들이 한 3,000명 정도가 됩니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 거기에 비례대표도 다 포함되어 있는 겁니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 한 선거구에 2명이 출마하는 경우도 있고 하니까 그 정도가 출마를 하게 될 텐데, 지금 현재 저희들이 진도율로 보면, 공천의 최종적인 진도율로 보면, 후보가 확정된 것을 기준으로 하면 한 1/3 정도 됐고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 33%.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 나머지 이제 절차가 다 진행이 돼서 경선 중인 것들이 대부분이고 그래서 전체적인 진도율이 한 60% 정도 된다. 이렇게 저희들은 실시간으로 이렇게 자료가 올라오고 있는 것을 확인하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아마도 이번 주가 지나면 거의 광역단체장 같은 경우는 거의 다 윤곽이 잡히는 것 아닙니까.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 지금 16곳의 광역단체장 중에서 11곳은 후보가 정해져 있고 오늘 대전시장 후보가 결선으로 결정이 되고 순차적으로 전남, 광주 그다음에 충남, 세종 그리고 제주까지 그렇게 다섯 군데만 경선이 마무리되면 광역단체장은 끝나게 되고요. 기초단체장까지 포함해서도 4월 20일까지 저희들은 1차적인 목표를 정했고, 그때까지는 거의 기초단체장까지는 어느 정도 완료가 될 것으로 보고 있고요. 특별한 사정을 갖고 있는 몇 군데를 빼고는, 경선이 4월 20일까지는 완료가 될 거고 특수한 케이스는 조금 더 지연되는 경우는 있고 우리 당에 또 약세 지역이 또 있을 수 있지 않습니까. 그런 경우는 후보가 아직 못 구한 경우도 있어서 거기는 추가적으로 후보를 확보하는 것까지 하면 그런 지역은 조금 더 늦어질 수 있고 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 광역단체장 못지않게 또 중요한 곳이 기초단체장. 이 전체적인 선거 결과가 지방선거의 승패를 최종적으로 우리 국민, 유권자들이 판단할 수 있는 근거가 될 텐데 기초단체장 공천에도 상당히 정성을 들일 수밖에 없는 이유가 또 바로 거기에 있지 않겠습니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 실제로 우리 시민들의 삶의 질을 구체적으로 책임지는 분들이 기초단체장입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 기초단체는 예를 들면 쓰레기 치우고 공원 관리하고 그리고 복지 서비스를 시민들에게 전달하고 하는 이런 역할을 하거든요. 시민들의 삶에 밀접하게 관련된 역할을 하는 분들이 시장, 군수, 구청장이기 때문에 그분들을 어떤 분으로 잘 뽑느냐에 따라서 시민들의 삶의 질이 달라지게 됩니다. 그런 측면에서 보면 지난번 윤석열 대통령과 함께 등장한 광역 기초단체장, 국민의힘 광역 기초단체장들이죠. 이런 분들은 사실은 시민들과의 소통도 제대로 못 하고.



▷ 주영진 / 앵커 : 조승래 사무총장이 ‘윤석열 키즈’라고 표현을 하신 것 같은데요.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그럴 수밖에 없었던 것이 대통령 선거 끝나고 취임하고 나서 채 한 달도 안 돼서 치러진 지방선거였기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠. 4년 전.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 그리고 그분들이 그러면 윤석열 대통령과 함께 어떤 성과를 잘 냈으면 좋았겠죠. 그런데 실제 그렇지 않거든요. 평가는 지금 아까 말씀드린 그런 지지율이 나오는 것은 우리 당에 대한 지지도 당연히 포함돼 있겠습니다만, 현재 국민의힘이 주도했던 4년간의 지방 행정에 대한 심판의 의미가 더 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그런 측면에서 보면 저희들이 가능하면 시민들과 훨씬 더 쉽게 소통하고 구체적인 삶을 챙기는 그런 후보자들을 발굴하기 위해서 공천 작업을 하고 있는 것이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 전라북도가 유일하게 민주당은 큰 잡음 없이 공천 작업이 잘 진행되고 있는데 전라북도가 갑자기 김관영 지사, 어떤 영상이 공개되면서 제명되고 그러면서 급박하게 경선이 진행됐는데 어쨌든 경선에서 지금 패배한 안호영 의원 쪽에서는 재심을 요구한 건가요. 이건 재심 결과는 언제쯤 나오는 겁니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 일단은 저희들은 이제 경선 결과가 나온 이후에 48시간 이내에 재심 청구를 하도록 되어 있고, 오늘 이제 오후 4시에 재심의가 열리게 됩니다. 재심의를 통해서 오늘 결론이 날지 조금 더 숙의를 할지 그건 재심의가 열려봐야 할 것 같고요. 그런데 안호영 의원도 당의 가지고 있는 여러 가지 절차들대로 절차를 밟고 있는 과정이고 당도 그에 맞춰서 원칙대로 절차를 진행 중에 있기 때문에 절차가 마무리되면 그 결과를 수용할 것이라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 결과가 최종적으로 재심 결과까지 나오고 나서 또 안호영 의원이 어떤 선택을 하게 될지 그런데 아마,



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 수용하실 거라고 믿습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 광역단체장 공천, 기초단체장 공천은 그렇고요. 서울 같은 경우는 지금 기초단체장, 구청장이 기초단체장 아닙니까? 서울이 특히 관심을 많이 끄는 곳인데 어느 정도 목표치. 숫자 예상하면 또 조승래 총장이 얘기하기 좀 조심스러워하실 것 같기는 한데.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 서울은 25개의 구가 있습니다. 그중에서 몇 개가 목표냐. 하나라도 더 이기는 게 목표다라고 말씀을 드리겠고요. 실제로 서울시를 보면 오세훈 광역단체장, 오세훈 시장은 저는 이렇게 표현했습니다. 오세훈 시장은 큰일은, 큰일은 능력이 좀 없어 보이시고요. 그래서 못 하고.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 사무총장의 이야기입니다. 시청자 여러분.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 작은 일은 잘 안 하시고. 그러니까 결국은 한 게 없는 게 아니냐, 이런 평가가 있습니다. 그러면 국민의힘 구청장들은 어떠냐. 거기도 별반 좋은 평가는 없습니다. 하여튼 그런 점이 하나가 있고 두 번째로는 저희들이 이번에 경선하다 보니까 어떤 양상이 벌어지냐 하면 광역단체장의 경우에 저희들이 현직이 5명입니다. 경기지사, 전북지사, 전남지사, 광주시장 그리고 제주도지사. 그런데 전남, 광주야 통합이 되는 새로운 선거구니까 그건 두 분은 빼고 공교롭게 세 분이 다 경선에서 탈락이.



▷ 주영진 / 앵커 : 저희가 조금 전에 그 짚었어요.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 있었습니다. 그리고 지금 서울 같은 경우에도 구청장 현직이 불출마하거나 경선에서 패배한 지역도 있습니다. 그러니까 그만큼 저희 민주당의 당원들과 민주당을 지지하는 시민들이 우리 민주당 인사든 아니면 국민의힘 현재 단체장이든 출마자든 능력이 있느냐 없느냐에 대한 판단 기준은 보다 명확히 하고 있구나. 그게 이제 새삼스럽게 느껴집니다. 그러니까 실제로 광역단체장 기준으로 보면 거의 지금 경선이 진행된 곳은 거의 100%의 교체율을 보이고 있다는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까요.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 정말로 놀랄 만한 일입니다. 그래서 이 의미가 무엇인가에 대해서 저도 사실은 좀 분석을 하고 있고요. 그래서 그만큼 우리 당원들과 시민들의 열망이라는 게 매우 크구나. 지방선거에 대한.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 당원들과 시민들의 생각과 마음이 크게 다르지 않다.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이게 만약에 달랐다고 한다면 당원들의 지지가 강한 후보, 시민의, 일반 유권자의 지지가 강한 후보가 이렇게 그동안 경쟁하고 경합을 벌이는 그런 상황이 될 텐데 그게 아니라 현역 단체장들이 다 탈락했다. 비슷하다.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그럼요. 저희들이 실제로 광역단체장이든 기초단체장이든 경선 방식이 당원 50% 그리고 시민 선거인단 50% 이렇게 진행이 됩니다. 그런데 그러면 각기 많이 다를 수도 있는데 실제로 보면 비슷해요. A 후보가 당원에서 50%를 받았다, 그러면 시민 선거인단에서도 50%를 받아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 공개는 안 하는데, 우리 사무총장님 보시니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 제가 본다는 게 아니라 얘기를 들어보면 그래요.



▷ 주영진 / 앵커 : 아, 그래요?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그리고 실제로 그것뿐만 아니라 과거에 이재명 대통령을 선출했던 대통령 후보 선출도 그랬고 당 대표 선출할 때도 그렇고 그때 보면 시민들 여론조사를 하지 않습니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그러면 당원들의 의사와 시민들의 의사가 거의 비슷합니다. 그렇기 때문에 무슨 강성 당원들에 의해서 우리 당이 끌려다닌다? 그건 사실 말도 안 되는 얘기입니다. 그러면 강성 당원들이 끌려다니는 게 아니라 강성 시민들에게 끌려가는 민주당이겠죠. 그래서 우리 민주당의 권리당원들은 평균적 시민의 눈높이로 우리 후보들을 판단한다. 그런데 평균적 눈높이가 매우 엄격하다. 저는 그렇게 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 광역단체장 기초단체장 이야기를 해 봤고요. 지금 국회의원 재보선도 현재까지 대략 10군데가 확정이 된 것 같죠. 그렇죠?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 10군데 아마 저희가 화면 준비가 된 게 있을 텐데 한번 화면을 보면서 말씀드리면 더 이해가 쉬울 것 같고요. 경기도 안산갑 또 평택을, 인천 계양을, 충남 아산을. 충남 아산을은 강훈식 비서실장.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 인천 계양을은 이재명 대통령.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 전북·군산·김제·부안갑은 또 신영대 의원 당선 무효, 여기에 이제 후보가 확정이 된 경기도 하남갑 추미애 의원 지역구, 인천연수갑 박찬대 의원 지역구, 전북·군산·김제·부안은 이원택 의원이 현재 전북지사로 확정이 됐고요. 부산 북갑 전재수 의원 지역구, 울산 남갑 김상욱 의원 지역구. 공교롭게 다 민주당 의원들 지역구네요?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 나중에 대구시장 후보가 국민의힘 후보가 정해지면 아마 현직 국회의원이 될 가능성이 높아 보이지 않습니까? 그러면 거기서 또 보궐선거 수요가 발생할 것이고. 지금 현재 우리 제주도지사 후보 경선이 현역 국회의원 둘이 결선에 올라갔기 때문에 두 곳 중 한 곳은 또 발생하게 될 것 같고요. 그래서 어쨌든 추가적으로 좀 더 발생할 가능성이 있어 보입니다. 10곳이 넘겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당으로서는 대부분이 상당수 지역구가 다 민주당 의원들이 지역구를 국회의원을 하던 곳이기 때문에 더 이겨야 한다는 부담감은 좀 있어 보이는데 말이죠. 지금 정청래 대표가 얘기했잖아요. 우리는 모든 지역구에 다 공천합니다라고 이야기했는데, 이건 전혀 변함이 없습니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 저희들은 지방선거도 마찬가지고, 보궐선거도 현재 당이 가지고 있는 공천 절차를 현재 진행을 하고 있고. 지방선거야 당연히 공천관리위원회나 구성해서 순차적으로 중앙당과 시도당이 해나가고 있는 거고, 보궐선거도 전략공천위원회를 진작에 설치를 해서 거기 여러 가지 검토들을 현재 하고 있는 상태이고요. 경우에 따라서는 자원들을 영입하기 위한 노력들도 현재 같이 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 울산은 아마 인재 영입하시려고.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 좋은 인재를 영입하기 위해서 막바지 노력 중입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 이야기를 제가 드리려고 하는데. 울산에서는 현재 진보당 후보와 김상욱 의원이 후보가 좀 단일화해야 하는 것 아니냐. 그래야 김두겸 현 시장과 한번 해 볼 만한 선거가 될 것이다라고 하는 제가 기사를 봤거든요. 그러면 진보당 쪽에서는 평택을에 김재연 상임대표인가요. 출마를 했으니 여기를 좀 우리한테 양보해 줬으면 좋겠다는 의사 표시를 하고 있다고 하는데, 실제로 그런 의사표시 전해 들으셨습니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 뭐 간접적으로도 듣기도 했고요. 실제 언론이나 이런 데를 통해서 얘기한 것도 제가 봤습니다. 그런데 시민들이 그런 정치 세력의 주고받기를 과연 좋아하실까. 그거는 민주당 혹은 민주진보 진영이라고 치더라도 지지하는 시민과 유권자들이 그런 나눠먹기 주고받기 식의 선택을 존중할 것인가. 그거는 과거의 셈법이라고 생각합니다. 물론 특별히 울산이라든지 경남이라든지 부산이라든지 전통적으로 그 지역은 시민사회라든지 노동계라든지 종교계라든지 이런 쪽에서 그러니까 소위 범여권이라고 표현되는 민주진보 진영이 좀 뭉쳐서 선거를 치러야 한다는, 오래전부터 이런 분들이 계속 있어 왔어요. 실제로 아마 특히 울산을 중심으로 해서는 그런 바닥에서의 그런 의견들이 아마 올라올 거라고 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 제 기억에도 울산이나 창원은 늘 그랬던 곳이고.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇죠. 그래서 그거는 그 지역에서 지역의 상황적 요구, 현실적 요구를 반영하면서 지역의 문제로 풀어나가는 것이 적절한 것으로 보이고. 다만 아직 그 문제에 대해서는 중앙당 차원에서 어떤 당하고 연대 협력 문제에 대해서는 아직 구체적으로 고민하고 있지는 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조국 대표가 내일 기자회견 하면, 출마지를 결정하면, 그 부분도 이제 많은 기자들의 관심은 조승래 총장에게 기자들이 막 물어볼 거 아니에요. 총장님 그러면 조국 대표 출마한다는 게 평택을이 될지 하남이 될지 모르는데, 민주당 후보 정말 여기 공천하는 겁니까? 공천하고 난 다음에 단일화하는 겁니까? 이런 질문 받으시면 어떻게 대답하시겠습니까.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 일단은 정청래 당 대표가 얘기하고 저도 늘상 말씀드렸던 것처럼 저희들은 저희들이 공천 스케줄대로 갈 거고요. 후보를 낼 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 후보를 내고, 그다음의 부분들은 아까 말씀하신 것처럼 지역 내 사정이나 후보들의 판단 여기에 또 중앙당의 판단도 들어가야 되지 않습니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그건 아니고요. 여러 가지 일률적인 잣대나 기준 가지고 의사를 판단할 수는 없다, 이런 말씀을 드리는 거고. 그것 또한 저희들이 그동안 가져왔던 원칙을 가지고 진행할 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 또 하나 이번에 국회의원 재보선 관련해서 가장 이름이 최근에 많이 거론되는 사람이 유명한 ‘하지피티’인가요? 하정우 AI 수석 청와대, 부산 북갑 전재수 후보가 강력하게 추천을 하기도 했고. 조승래 총장은 언론 인터뷰나 기자들에게 이미 80%까지 얘기를 한 것 같은데?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 80%라는 얘기는 저희 전략기획위원장께서 인터뷰를 통해서 하신 말씀이고. 그런데 실제로 저희들이 보기에 물론 당이 보유하고 있는 혹은 염두에 두고 있는 많은 자원들이 있습니다. 그런 자원들 중에서 하정우 수석이 부산에 최적화된 인재다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저희들이 의견들을 나눴던 것이고, 당은 하정우 수석의 출마를 강력하게 요청하고 있는 중이다 이런 거고. 그래서 8부 능선을 넘었다는 표현을 하시길래 나머지 2부 능선을 채우기 위해서 깔딱고개를 넘어야 할 거 아닙니까. 깔딱고개를 넘기 위해서 당은 계속 노력하고 있다. 이렇게 말씀드린 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 말씀은 아직 지금 이 시점에서는 하정우 수석이 출마할 것이다라고 단언할 수는 없다?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 아직 당연히 결정된 건 아니죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러나 당으로서는 하정우 수석은 꼭 공천하고 싶은 마음이 강하다?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 과거보다는 상당히 많은 진전이 있었다. 이렇게 말씀을 드는 게 적절할 것 같고요. 그러나 아직 결정된 것은 아니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명 대통령 얼마 전에 국민경제자문회의에서 ‘작업 들어오는 데 많죠? 넘어가지 마세요’라고 한 얘기는 어떻게 해석을 하고 계십니까?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그런데 이제 지난번에 부산에서 타운홀미팅 할 때 대통령께서 ‘하정우 수석 부산에다 놓고 가야 되나’ 또 이렇게 또 농담하신 적도 있어요.



▷ 주영진 / 앵커 : ‘여기 고향이죠?’ 그러면서.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 네. 그래서 이러저러한 맥락을 서로 보면서, 그만큼 대통령께서는 하정우 수석을 신뢰하고 반드시 대통령과 국가를 위해서 필요한 인재다라는 그런 판단을 하고 계신 것으로 저희들은 이해합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 며칠 전에 정청래 대표가 아마 공개적으로, 이 부분도 얼마 전에 공문 있지 않습니까. 대통령 사진 영상, 얘기했더니 대표가 모든 걸 다 대표의 소관인데 이거 청와대에서는 그 어떤 연락도 없었고 저의 부덕입니다라고 사과를 했었는데. 그때 사무총장으로서 기자들에게 또 이렇게 한 이야기도 있으시잖아요. 지금 이거는 취지가 이런 건데, 제가 이 취지를 아무 잘 읽어보면 뭔가 크게 잘못된 게 없는데. 그렇게 한번 말씀을 하셨었는데?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그거는 이미 다 정리된 일이기는 합니다마는 실제로 대통령께서 과거에 당 대표 혹은 선대위원장으로서 어떤 개소식이라든지, 어떤 행사에 축하 영상 축전을 보낸 게 있습니다. 그런데 그걸 마치 지금 현재 대통령께서 보내신 것처럼 오인되게 하는 것들이 있었어요. 그래서 이렇게 해도 되는 거냐라는 상대 후보자들이 저희들한테 당연히 요구를 할 거 아닙니까? 그래서 이거는 안 된다, 적어도 다른 거는 문제가 없지만 이런 건 안 되겠다, 그래서 그거를 공문을 시행하는 과정 속에서 있었던 사안이다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그거는 지금도 하면 안 됩니다. 그러나 대통령과 함께했던 후보자들의 정치적 역정이라든지 관계라든지 그건 당연히 존중해야 하고, 그거를 유권자들에게 어필하는 것은 그건 후보자들의 권리라고 생각합니다. 그러나 하더라도 그렇게 오인되도록 안 했으면 좋겠다.



▷ 주영진 / 앵커 : 사진이나 영상은 어쨌든 언제 찍은 정도라는 정도까지는 이렇게 표기를 해 주는 게 예의 아니겠느냐?



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 찍은 게 아닌데, 4년 전에 찍은 건데 지금 찍은 것처럼 하는 건 예의가 아니다. 알겠습니다. 이렇게 시간 내주셔서 나오셨는데 어쨌든 마지막으로 우리 시청자분들께 이번 지방선거와 관련한 민주당의 생각, 또 민주당에 대한 지지 당연히 또 호소하실 것 같은데 짧게 시간 드리겠습니다.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 이번 지방선거는 대통령 선거가 치러지고 대통령이 취임한 6월 3일 딱 1년 되는 때 치러지는 선거입니다. 그만큼 앞으로 선출되는 지방선거에서 광역단체장, 기초단체장, 광역기초의원들은 대통령과 남은 4년을 함께하는 사람들입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 임기가 거의 비슷하더라고요.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다. 임기를 같이 합니다. 그래서 저희 민주당은 또 이재명 대통령과 함께 일할 수 있는 분들을 많이 선택해 주실 것을 요청을 드리는 거고. 다들 평가하시는 것처럼 대통령이 워낙 지금 일을 잘하고 계시고, 시민들과의 소통도 남다른 모습을 보여주고 있어서 저희 민주당에서는 ‘이재명형 인재’를 시민들께 많이 제시해 드리고, 시민들의 선택을 받기 위해서 노력 하고 있습니다. 많이 기대해 주시고 응원 부탁드리겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명형 브라더가 아니라 타입. 이재명 스타일의 후보들을 많이 발굴하려고 애를 쓴다.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 조승래 사무총장과의 인터뷰였습니다. 조만간에 국민의힘에서도 사무총장 혹은 원내대표 인터뷰 저희가 준비하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 조승래 / 민주당 사무총장 : 감사합니다.



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(SBS 디지털뉴스부)