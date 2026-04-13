[여담야담] 조사 대상 10곳 중 9곳, 민주 오차 범위 밖 우세

[주영진 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김진욱 더불어민주당 당대표 언론특보, 김근식 전 국민의힘 비전전력실장, 손석민 SBS 논설위원

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● 민주, 10곳 중 9곳 우세~● 김부겸, 양자대결 모두 압도



김진욱 / 더불어민주당 당대표 언론특보

"민주, 가상대결 지지율 50% 넘는 곳 많아…중도층 지지 확고하다는 것"

"김부겸 지지도, 당혹스러울 만큼 높은 상황"

"김부겸, 막판 단일화 등 넘어야 할 산 남아 있어"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"2018년 박근혜 탄핵 이후 지방선거 때보다 당 지지도 훨씬 낮아"

"대구 넘어가면 국힘 지도부 정치적 책임 피할 수 없어"

"대구, 김부겸 개인 지지도는 높지만 민주 정당 지지도는 낮아"



손석민 / SBS 논설위원

"지방선거 결과, 대통령 국정 지지도와 연동되는 경향"

"국힘, 2018년보다 더 힘든 선거 될 수도"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)