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[여담야담] 조사 대상 10곳 중 9곳, 민주 오차 범위 밖 우세

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작성 2026.04.13 16:07 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김진욱 더불어민주당 당대표 언론특보, 김근식 전 국민의힘 비전전력실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 민주, 10곳 중 9곳 우세~● 김부겸, 양자대결 모두 압도

김진욱 / 더불어민주당 당대표 언론특보
"민주, 가상대결 지지율 50% 넘는 곳 많아…중도층 지지 확고하다는 것"
"김부겸 지지도, 당혹스러울 만큼 높은 상황"
"김부겸, 막판 단일화 등 넘어야 할 산 남아 있어"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"2018년 박근혜 탄핵 이후 지방선거 때보다 당 지지도 훨씬 낮아"
"대구 넘어가면 국힘 지도부 정치적 책임 피할 수 없어"
"대구, 김부겸 개인 지지도는 높지만 민주 정당 지지도는 낮아"

손석민 / SBS 논설위원
"지방선거 결과, 대통령 국정 지지도와 연동되는 경향"
"국힘, 2018년보다 더 힘든 선거 될 수도"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
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