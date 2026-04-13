민주당, 지선 공천 막바지…재보선 공천 본격화, 하정우 접촉 관심

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

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6·3 지방선거 광역단체장 후보 선정 막바지에 다다른 민주당이 지선과 동시에 열리는 국회의원 재·보궐선거 공천 작업도 본격화하고 있습니다.민주당은 지방자치단체장 등의 공천이 마무리되는 오는 20일을 전후해 재보선 공천을 진행할 방침입니다.강준현 수석대변인은 오늘(13일) 최고위원회의 후 브리핑에서 "원활한 공천 작업을 위해 당 사무총장과 함께 전략공천관리위원회를 가동해 (공천) 준비를 지금부터 해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.현재까지 국회의원 재보선이 확정됐거나 유력한 곳은 경기 안산갑·경기 평택을·전북 군산김제부안갑, 인천 계양을·충남 아산을·인천 연수갑·경기 하남갑·전북 군산김제부안을·부산 북갑·울산 남갑 등 10곳입니다.여기에 여야의 시도지사 후보 경선 결과에 따라 현역 의원이 후보로 선정될 경우 재보선 지역은 최대 17곳까지 늘어날 수 있습니다.정치권에선 특히 부산 북갑, 경기 평택을 등의 지역에 하정우 청와대 AI미래기획수석과 조국 혁신당 대표, 한동훈 전 국민의힘 대표 등의 출마 가능성이 거론되면서 주목도를 높이고 있습니다.부산 북갑의 경우 정청래 대표가 하 수석에게 공개적으로 출마를 요청하는 등 '러브콜'을 잇따라 보내고 있습니다.민주당은 정 대표가 이번 주 하 수석을 직접 만나 출마를 요청할 계획이라고 밝힌 바 있습니다.강 수석대변인은 정 대표와 하 수석의 만남 시점과 관련해 "그동안 조승래 사무총장이 하 수석 (접촉을) 적극적으로 한 것은 사실"이라면서도 "정 대표가 하 수석을 만나는 시점은 이번 주 며칠이 될지 모르겠다"며 말을 아꼈습니다.민주당은 재보선 공천 시 '지역인재'를 우선 염두에 두기로 했습니다.강 수석대변인은 '재보선 전략공천 시 철새 후보 우려가 있다'는 지적에 "평택을, 안산갑 등 재보선 지역에서 전략공천이 원칙이지만, 최대한 지역인재를 발굴할 예정"이라며 "울산 남갑도 지역 인재다, 철새 오명을 가진 분들은 공천하지 않는다"고 말했습니다.혁신당 등 진보 야당에서 '민주당 귀책사유로 발생한 재선거 지역에는 후보를 내지 말라'고 주장하는 데 대해선 "원칙대로 다 공천하고 나서 (진보 야당과) 선거연대를 논의하겠다"고 재차 강조했다.전북지사 경선에서 이원택 후보에게 패배한 안호영 의원이 '제3자 식비 대납 의혹'과 관련해 안 후보에 대한 재감찰을 요구하며 단식 중인 상황과 관련해선 "김슬지 도의원에 대한 추가 감찰이 진행 중이며, 안 후보가 청구한 재심은 오늘 재심위에서 다룬다"며 "내일 최고위가 열리면 보고가 있을 예정"이라고 언급했습니다.민주당은 선거기간 각 후보와 당원들에게 신중한 언행을 거듭 당부했습니다.강 수석대변인은 양승조 충남지사 예비후보가 경선 선거 유세 중 민주당을 비판한 시민을 향해 비속어를 쓴 일이 논란이 되자 "당 사무총장이 (사과를) 권유했고 당사자가 사과했다, 선거를 앞두고 언행에 신중해야 한다는 게 지도부 지침"이라며 "선거에 출마한 모든 분이 오버해도, 오만해서도 안 된다"고 말했습니다.정 대표도 오늘 최고위에서 "전국의 민주당 후보들은 열 번이고 백 번이고 몸을 낮추고 국민 눈높이에 맞게 말하고 행동해달라"며 "국민 눈살을 찌푸리게 하는 일에는 단호하게 조치하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)