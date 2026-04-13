[글로벌D리포트] 100m를 초속 10m로…"우사인 볼트급"

빠른 속도로 트랙을 질주하는 로봇 실수 없이 100미터 지점을 10초에 통과합니다.



중국 유명 로봇 기업 유니트리의 대표 휴머노이드 로봇 H1이 로봇 달리기 세계 신기록을 또 갈아 치웠습니다.



우사인 볼트의 세계 기록 9.58초와 맞먹는 수치입니다.



키 180cm, 몸무게 62kg, 평범한 성인 남성의 신체 조건으로 세계 챔피언급 실력을 발휘한 겁니다.



키 175cm, 무게 75kg, 또 다른 중국 로봇 기업 미러미의 로봇 볼트입니다.



지난 2월 체격이 비슷한 남성과 실내 100m 달리기 시합에서 10초대 속도로 사람을 거뜬히 이겼습니다.



중국 베이징에서는 오는 19일에는 지난해에 이어 제2회 휴머노이드 하프 마라톤 대회를 개최해 속도뿐 아니라 지구력 등 종합적인 로봇 기량을 겨눕니다.



올해는 지난해의 5배에 달하는 100여 개 팀이 참가할 예정으로, 대회 일주일을 앞둔 지난 주말 베이징 시내에서 시험 경기가 치러졌습니다.



[량량/중국전자학회 부사무총장 : 시험 결과, 모두 주행을 완수했고, 기대했던 목표를 대체로 달성했습니다.]



여전히 오작동 등 문제점이 드러났지만, 올해는 지난해 톈궁의 우승 기록 2시간 40분을 크게 단축하고, 인간 선수 수준에 근접할 것으로 기대를 모으고 있습니다.



[추양/유니트리 매니저 : 지난해에는 완주만으로도 대단한 성과였습니다. 하지만 올해는 산업 전체의 도약을 보여줄 것입니다.]



이동 능력은 보행 안정성, 균형 제어, 센서 인식, AI 판단 등이 총결집한 기술로, 특히 물류, 산업, 군사 부문에서 로봇 실전 활용에 결정적입니다.



로봇 굴기에 박차를 가하고 있는 중국이 주행 능력을 로봇 핵심 기술 지표로 삼고 있는 이유입니다.



(취재 : 권란, 영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 정성훈, 디자인: 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)