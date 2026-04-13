양승조 대전시장 예비후보, 비속어 사과…"이유 막론 잘못"

▲ 양승조 예비후보 출마 기자회견

더불어민주당 양승조 충남지사 예비후보가 선거 유세 과정에서 시민을 향해 비속어를 사용했다는 논란이 확산하자 공식으로 사과했습니다.이번 논란은 지난달 26일 논산딸기축제 현장에서 시작됐습니다.양 후보는 당시 행사장에서 "민주당을 도와달라"는 자신의 요청에 한 방문객이 "민주당 아니에요. 민주당 때문에 안 돼"라고 답하자 자리를 이동하며 혼잣말로 "돌XX구나"라는 비속어를 썼습니다.이 장면은 당시 현장을 생중계하던 양 후보의 공식 유튜브 채널 영상에 담겼습니다.이후 해당 영상이 온라인과 사회관계망서비스(SNS) 등을 중심으로 확산하면서 부적절한 발언이라는 비판이 이어졌습니다.양 후보는 지난 12일 자신의 페이스북을 통해 "이유 여하를 막론하고 혼잣말이라도 비속어 사용은 잘못된 것"이라며 "관광객분께 진심으로 사죄드린다"고 밝혔습니다.그는 "당시 '민주당 때문에 안 돼'라는 답변이 불법 계엄과 내란을 일으킨 세력에 대한 지지로 느껴져 감정이 앞섰다"며 "민주당을 지지하지 않는다고 해서 비난할 수는 없다"며 고개를 숙였습니다.다만 양 후보는 "극우 보수 유튜버들이 사실을 왜곡하고 선을 넘는 발언을 하고 있다"면서 "내란 잔존 세력들이 정쟁을 일으키고 사실상 경선에 개입하는 양상"이라고 반발했습니다.(사진=연합뉴스)