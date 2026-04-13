매킬로이 마스터스 우승…역대 4번째 '2연패'

<앵커>



'명인 열전' 마스터스에서 로리 매킬로이가 정상에 올랐습니다. 타이거 우즈 이후 24년 만이자 역대 4번째로 대회 2연패의 주인공이 됐습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



이틀 연속 선두를 달리다 3라운드에서 캐머런 영에게 공동 선두를 허용한 매킬로이는 최종 라운드에서도 초반 위기를 맞았습니다.



4번 홀에서 2미터 거리의 파 퍼트에 실패한 데 이어 60cm짜리 보기 퍼트마저 공이 홀에 맞고 나와 더블 보기를 범해 영에게 2타 차 선두를 내줬습니다.



6번 홀 보기로 3타 차 공동 4위까지 추락한 매킬로이는 더는 무너지지 않았습니다.



7번과 8번 홀에서 정교한 아이언샷으로 연속 버디를 잡아 선두를 1타 차로 추격했고, 이후 11번부터 13번 홀까지 가장 까다로운 세 홀 일명 '아멘 코너'에서 경쟁자들이 무너지는 사이 매킬로이는 파3 12번 홀에선 버디를 잡는 등 3홀에서 2타를 줄여 3타 차 단독 선두로 나서 우승의 발판을 놓았습니다.



세계랭킹 1위 셰플러가 맹추격에 나섰지만, 매킬로이는 셰플러를 1타 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다.



지난해 17번째 도전 만에 이 대회 우승을 차지해 '커리어 그랜드 슬램'을 달성했던 매킬로이는 타이거 우즈 이후 24년 만이자 역대 4번째 대회 2연패의 주인공이 됐습니다.



대회 첫날부터 선두를 놓치지 않는 '와이어 투 와이어' 우승으로 시즌 첫 승이자 PGA 투어 통산 30승째를 거두며 우승 상금 67억 원을 받았습니다.



[매킬로이/2026 마스터스 챔피언 : 지난해엔 '커리어 그랜드슬램'이란 목표가 있어서 마스터스 우승이 어려웠나 생각했었는데, 올해 겪어보니 마스터스는 그냥 우승하는 것 자체가 정말 어렵네요. 정말 기쁩니다.]



2020년 준우승에 이어 지난해 5위에 올랐던 임성재는 46위 김시우는 47위로 대회를 마쳤습니다.



(영상편집 : 장현기)