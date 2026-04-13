'방미' 장동혁 두고 "대표 할 일 있다"…"지선 포기했나"

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 5박 7일 일정으로 미국을 방문하는 데 대해 당내 시선이 엇갈리고 있습니다. 당 대표로서 '해야 할 일을 하는 것'이라는 의견과 지방선거를 50여 일 앞두고 적절하지 않다는 의견이 충돌하고 있습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



미국 방문 일정을 사흘 앞당겨 그제 워싱턴 DC로 출국한 장동혁 국민의힘 대표, 장 대표는 현지시간 모레 백악관을 방문해 트럼프 행정부의 주요 인사를 만날 예정인 것으로 알려졌고, 같은 날 미 공화당 출신 인사들이 이끄는 국제공화연구소(IRI) 간담회에도 참석해 한미동맹 등을 주제로 영어 연설할 예정입니다.



방미 일정을 준비해 온 김대식 당 특보단장은 지방선거를 50여 일 앞두고 자리를 비우는 게 적절하지 않다는 지적에 "대표가 할 일이 있다"며 이렇게 말했습니다.



[김대식/국민의힘 당대표 특보단장 : 당 대표가 할 일이 있고 그다음에 원내대표가 할 일이 있고 시도당의 시도당위원장이 할 일이 있고, 지방선거에는 지금 현재 타임스케줄이 잘 진행되고 있습니다.]



당내에서는 장 대표의 방미를 이해할 수 없다는 반응도 나오고 있습니다.



'지방선거를 포기했다', '뜬금없다'는 등 볼멘소리가 터져 나왔고, 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 의원은 "공천을 올스톱시키고 미국 가는 당 대표를 누가 이해하겠냐"며 직격했습니다.



국민의힘은 오늘 오후 대구시장 경선후보 TV 토론회를 실시합니다.



경기지사 추가 공모에서는 조광한 최고위원, 이성배 전 아나운서가 공천을 신청했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수)