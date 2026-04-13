'우사인 볼트급' 중국 휴머노이드…단거리 초속 10m 넘었다

▲ 중국 유니트리 로봇, 1초에 10ｍ 달려
중국이 로봇산업 발전에 공을 들이는 가운데 최근 한 업체의 휴머노이드가 단거리 달리기에서 초속 10ｍ가 넘는 기록을 세웠습니다.
또 오는 19일 베이징에서 열릴 로봇 하프 마라톤 대회에 100여 개 팀이 출전, 장거리 달리기 능력을 겨룰 것으로 전해졌습니다.
13일 중국 로봇업체 유니트리(위수커지)는 소셜미디어 계정을 통해 지난 11일 자사 H1 모델이 육상경기장 트랙을 달리는 영상을 공개하면서 "다시 (휴머노이드 달리기 속도) 세계 기록을 깼다"고 밝혔습니다.
영상 속 측정 장비에는 초속 10.1m가 찍혔습니다.
우사인 볼트가 2009년 100m 달리기 세계기록(9초58)을 세웠을 당시 속도는 초속 10.44m 정도였습니다.
유니트리는 "측정 장비에 오차가 있을 수 있지만 최대 속도는 초속 10m 정도"라면서 다리 길이 80㎝에 무게 62㎏으로, 일반인과 비슷한 체형인 휴머노이드가 세계 챔피언의 속도로 달렸다고 소개했습니다.
유니트리 측은 이번 속도 측정을 위해 머리와 손 부위를 없애 무게와 공기 저항을 줄인 것으로 전해집니다.
앞서 유니트리 왕싱싱 최고경영자(CEO)는 올해 안에 휴머노이드의 100m 달리기 기록이 볼트의 세계 기록을 뛰어넘을 수 있다고 전망하기도 했습니다.
달리기 속도는 휴머노이드 성능을 측정할 수 있는 가장 직관적인 기준 중 하나로 평가됩니다.
지난해 열렸던 세계 휴머노이드 운동회 100m 경주에서는 다른 업체가 만든 '톈궁 울트라'가 21.5초로 우승한 바 있습니다.
▲ 중국 휴머노이드 하프 마라톤 예행 연습
중국 로봇기업들은 단거리뿐만 아니라 장거리 달리기 분야에서도 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
베이징에서는 오는 19일 열릴 제2회 휴머노이드 하프 마라톤 대회를 앞두고 11일 밤부터 12일 새벽까지 70여 개 팀이 참가한 도로 주행 연습이 공개적으로 진행되면서 분위기를 끌어올렸다고 신경보 등이 전했습니다.
예행연습에서는 경로 내비게이션, 기기 간 조정, 긴급 상황 대응 등 전체 경주 과정에 대한 점검이 이뤄졌습니다.
이번 대회에는 1회 대회였던 지난해보다 5배가량 많은 100여 개 팀이 참가하고, 이 중 40% 정도는 사람의 원격 조종 없이 자동 항법 시스템으로 경주에 나설 예정입니다.
베이징시 경제정보화국 스마트제조·장비산업처 량훙쥔 부처장은 "(지난해와 비교해) 하드웨어와 소프트웨어 두 방면에서 모두 중대한 발전이 있다"고 말했습니다.
하드웨어의 경우 지난해에는 발열·변형·파손 문제가 있었지만, 올해 참가 모델들은 경량 소재나 안전성 높은 구조 등을 이용해 충격을 줄였으며, 전체 거리를 초속 5m 이상으로 달릴 수 있다는 것입니다.
한편 중국은 미중 기술 경쟁이 격화 속에 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)을 통해 향후 5년간 AI·휴머노이드 등 과학기술 자립·자강에 속도를 내겠다고 밝힌 상태입니다.
올해 춘제(설) 연휴 기간에는 중국중앙(CC)TV를 통해 로봇 쇼가 중국 전역에 중계되는 등 대중들에 대한 과학기술 노출도 늘어나고 있습니다.
(사진=유니트리 위챗 계정 캡처, 신경보 캡처, 연합뉴스)
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