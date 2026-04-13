'우사인 볼트급' 중국 휴머노이드…단거리 초속 10m 넘었다

▲ 중국 유니트리 로봇, 1초에 10ｍ 달려

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▲ 중국 휴머노이드 하프 마라톤 예행 연습

중국이 로봇산업 발전에 공을 들이는 가운데 최근 한 업체의 휴머노이드가 단거리 달리기에서 초속 10ｍ가 넘는 기록을 세웠습니다.또 오는 19일 베이징에서 열릴 로봇 하프 마라톤 대회에 100여 개 팀이 출전, 장거리 달리기 능력을 겨룰 것으로 전해졌습니다.13일 중국 로봇업체 유니트리(위수커지)는 소셜미디어 계정을 통해 지난 11일 자사 H1 모델이 육상경기장 트랙을 달리는 영상을 공개하면서 "다시 (휴머노이드 달리기 속도) 세계 기록을 깼다"고 밝혔습니다.영상 속 측정 장비에는 초속 10.1m가 찍혔습니다.우사인 볼트가 2009년 100m 달리기 세계기록(9초58)을 세웠을 당시 속도는 초속 10.44m 정도였습니다.유니트리는 "측정 장비에 오차가 있을 수 있지만 최대 속도는 초속 10m 정도"라면서 다리 길이 80㎝에 무게 62㎏으로, 일반인과 비슷한 체형인 휴머노이드가 세계 챔피언의 속도로 달렸다고 소개했습니다.유니트리 측은 이번 속도 측정을 위해 머리와 손 부위를 없애 무게와 공기 저항을 줄인 것으로 전해집니다.앞서 유니트리 왕싱싱 최고경영자(CEO)는 올해 안에 휴머노이드의 100m 달리기 기록이 볼트의 세계 기록을 뛰어넘을 수 있다고 전망하기도 했습니다.달리기 속도는 휴머노이드 성능을 측정할 수 있는 가장 직관적인 기준 중 하나로 평가됩니다.지난해 열렸던 세계 휴머노이드 운동회 100m 경주에서는 다른 업체가 만든 '톈궁 울트라'가 21.5초로 우승한 바 있습니다.중국 로봇기업들은 단거리뿐만 아니라 장거리 달리기 분야에서도 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.베이징에서는 오는 19일 열릴 제2회 휴머노이드 하프 마라톤 대회를 앞두고 11일 밤부터 12일 새벽까지 70여 개 팀이 참가한 도로 주행 연습이 공개적으로 진행되면서 분위기를 끌어올렸다고 신경보 등이 전했습니다.예행연습에서는 경로 내비게이션, 기기 간 조정, 긴급 상황 대응 등 전체 경주 과정에 대한 점검이 이뤄졌습니다.이번 대회에는 1회 대회였던 지난해보다 5배가량 많은 100여 개 팀이 참가하고, 이 중 40% 정도는 사람의 원격 조종 없이 자동 항법 시스템으로 경주에 나설 예정입니다.베이징시 경제정보화국 스마트제조·장비산업처 량훙쥔 부처장은 "(지난해와 비교해) 하드웨어와 소프트웨어 두 방면에서 모두 중대한 발전이 있다"고 말했습니다.하드웨어의 경우 지난해에는 발열·변형·파손 문제가 있었지만, 올해 참가 모델들은 경량 소재나 안전성 높은 구조 등을 이용해 충격을 줄였으며, 전체 거리를 초속 5m 이상으로 달릴 수 있다는 것입니다.한편 중국은 미중 기술 경쟁이 격화 속에 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)을 통해 향후 5년간 AI·휴머노이드 등 과학기술 자립·자강에 속도를 내겠다고 밝힌 상태입니다.올해 춘제(설) 연휴 기간에는 중국중앙(CC)TV를 통해 로봇 쇼가 중국 전역에 중계되는 등 대중들에 대한 과학기술 노출도 늘어나고 있습니다.(사진=유니트리 위챗 계정 캡처, 신경보 캡처, 연합뉴스)