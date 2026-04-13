태권도 기대주 엄시목, 세계청소년선수권 남자 78㎏초과급 우승

▲ 엄시목이 12일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트 마셜아츠 스포츠 콤플렉스에서 열린 2026 세계태권도연맹(WT) 세계청소년태권도선수권대회 남자 78㎏초과급에서 우승한 뒤 기뻐하고 있다.

태권도 기대주 엄시목(한성고)이 우즈베키스탄 타슈켄트 마셜아츠 스포츠 콤플렉스에서 열린 2026 세계태권도연맹(WT) 세계청소년태권도선수권대회 남자 78㎏초과급에서 우승했습니다.엄시목은 결승에서 우즈베키스탄의 알리셰르 팍을 라운드 점수 2대0(14:5 8:6)으로 꺾었습니다.한국 선수가 세계청소년선수권 남자 최중량급에서 우승한 건 2012년 김영석(당시 광주 첨단고) 이후 14년 만입니다.부산 출신인 엄시목은 신장 199㎝, 체중 113㎏의 좋은 체격을 가진 기대주입니다.엄시목은 "이번 대회를 위해 체중 감량과 체력 강화에 집중해 좋은 결과가 나온 것 같다"며 "잘 성장해서 로스앤젤레스 올림픽에 출전하고 싶다"고 밝혔습니다.세계청소년선수권은 15세부터 17세까지 청소년 국가대표 선수들이 출전하는 G4 등급 대회로 올해엔 115개국 986명의 선수가 참가했습니다.(사진=WT 제공, 연합뉴스)