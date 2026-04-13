백승호 시즌 1호 도움…버밍엄, 렉섬에 '2대0' 승리

▲ 축구대표팀에서 훈련하는 백승호

잉글랜드 챔피언십(2부) 버밍엄 시티의 국가대표 미드필더 백승호가 시즌 1호 도움을 작성했습니다.백승호는 오늘(13일) 영국 버밍엄의 세인트앤드루스에서 열린 렉섬과 챔피언십 42라운드 홈 경기 후반전 시작과 함께 교체로 투입돼 팀이 1대0으로 앞서던 후반 26분 크리스토프 클라레르의 추가골을 도왔습니다.백승호가 올린 코너킥을 골대 부근에 있던 클라레르가 수비수와 경합을 이겨내고 왼발로 밀어 넣어 득점했습니다.올 시즌 득점만 4개 올린 백승호의 시즌 첫 어시스트입니다.백승호는 또 지난해 12월 2일 왓퍼드전 득점 이후 4개월 만에 공격 포인트를 추가했습니다.앞서 균형을 깬 선제골도 백승호 발에서 시작했습니다.중앙에서 공을 받은 백승호가 왼쪽으로 전개했고, 바그너가 올린 크로스를 카를로스 비센테가 머리로 받아 선제골을 넣었습니다.버밍엄은 15위(승점 56)에 자리했습니다.3~6위가 오르는 승격 플레이오프(PO) 진출을 위해 갈 길이 바쁜 렉섬은 7위(승점 64)에 머물렀습니다.(사진=연합뉴스)