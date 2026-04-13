'호프', 칸 넘어 오스카까지 노린다…'기생충' 미 배급사 손잡고 북미 개봉

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나홍진 감독의 신작 '호프'(HOPE)가 '기생충' 아카데미 신화를 썼던 미국 배급사 NEON과 파트너십을 맺고 북미 개봉을 확정했다.'호프'의 투자·배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 13일 오전 "미국의 영화 배급사 NEON이 '호프'​의 북미 배급에 대한 파트너십 계약을 체결했다"고 밝혔다.NEON은 2017년 설립된 미국의 영화 배급사로, 다수의 칸영화제 황금종려상 수상작과 아카데미 작품상 수상작 등 전 세계가 주목하는 화제작들의 북미 배급을 담당했다.특히 봉준호 감독의 '기생충'을 비롯해 '티탄', '슬픔의 삼각형', '추락의 해부', '아노라', '그저 사고였을 뿐'​까지 2019년부터 6편 연속 칸영화제 황금종려상 수상작을 북미 관객에게 소개해 왔다.이번 파트너십 체결로 NEON은 제79회 칸영화제에서 '호프'를 비롯하여 '상자 속의 양', '갑자기 병세가 악화되다' 등 경쟁과 비경쟁 총 6편의 작품을 선보이게 됐다.'호프'가 NEON과 손잡은 것은 칸영화제뿐만 아니라 오스카 레이스까지 염두에 둔 선택으로 볼 수 있다. NEON은 '기생충' 뿐만 아니라 '슬픔의 삼각형', '추락의 해부', '아노라', '그저 사고였을 뿐'​에 이르는 칸영화제 수상작을 북미에 배급해 아카데미 시상식 주요 부문 후보에 올렸다. 이 중 '기생충'과 '아노라'는 아카데미 작품상을 받았고 '추락의 해부'는 국제장편영화상을 받았다.'호프'의 북미 배급을 체결한 NEON은 "유일무이한 나홍진 감독, 그리고 포지드필름스, 플러스엠 엔터테인먼트와 손잡고, 전 세계 관객들에게 압도적인 기대작 '호프'를 선보이게 되어 매우 기쁘다. 앞으로 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 오는 5월 열리는 칸영화제 경쟁 부문에 진출해 그랑프리인 황금종려상에 도전한다.이 작품은 칸영화제를 통해 월드 프리미어로 공개한 후 올여름 국내 극장에 개봉할 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)