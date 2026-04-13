BTS 또 신기록…K팝 최초 빌보드 앨범 차트 3주 연속 1위

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 '아리랑'이 케이팝 사상 처음으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 1위를 기록했습니다.빌보드는 현지시간 12일 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 '빌보드 200'에서 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼'(I'm The Problem·2위)과 카녜이 웨스트(예·YE)의 '불리'(BULLY·3위) 등을 제치고 3주 연속 정상에 올랐다고 밝혔습니다.케이팝 가수의 앨범이 '빌보드 200'에서 3주간 1위를 차지한 것은 이번이 처음으로, 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 이 차트에서 비연속 2주 1위를 차지한 바 있습니다.'빌보드 200'은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매깁니다.'아리랑'은 이번 차트 집계 기간 전주보다 34% 하락한 12만 4천 장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했습니다.실물 음반 등 앨범 판매량이 7만 1천 장으로 3주 연속 '톱 앨범 세일즈' 1위를 차지했고, SEA는 5만 장, TEA는 3천 장으로 집계됐습니다.BTS는 또 그룹으로선 13년 만에 처음으로 '빌보드 200' 3주 간 1위를 기록했다고 빌보드는 밝혔습니다.('아리랑' 이전까지) 그룹으로 3주 이상 1위를 차지한 앨범은 2012∼2013년에 비연속 5주 1위를 한 멈포드 앤 선즈(Mumford & Sons)의 '바벨'(Babel)이 마지막이었다며 "'아리랑'은 지난해 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl) 이후 처음으로 발매 직후 3주 연속 1위를 기록한 앨범이기도 하다"고 설명했습니다.'아리랑'은 '지금의 방탄소년단'과 팀의 정체성을 녹인 앨범으로, 타이틀곡 '스윔'(SWIM) 등 총 14곡이 담겼습니다.이 앨범은 팀의 제2막을 뜻하는 'BTS 2.0'의 시작을 알린 음반이라고 소속사 측은 밝혔습니다.BTS의 리더 RM은 지난 11일 고양종합운동장에서 열린 공연에서 "저희가 '2. 0'이라는 노래도 내고, 많은 변화를 부르짖으며 보여드렸다"며 "(이는) 저희가 이 일을 오래도록 같이하기 위해 내린 결정이다. 저희를 조금 더 믿어주시고, 너그러이 저희의 변화를 지켜봐 주시고 즐겨 달라"고 말했습니다.지난주 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 2위를 기록한 '스윔'은 이르면 13일 발표될 이번 주 차트에서도 '톱 10'을 유지할 것으로 전망됩니다.(사진=빅히트 뮤직/넷플릭스 제공, 연합뉴스)