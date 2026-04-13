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반도체 호황에 1∼10일 수출 또 최대…중동 사태에 원유 수입↑

채희선 기자
작성 2026.04.13 10:12 조회수
반도체 호황에 1∼10일 수출 또 최대…중동 사태에 원유 수입↑
▲ 지난 3일 경기도 평택항에 철강 제품이 쌓여있는 모습.

반도체 수출 호조가 이어지면서 이달 초순(1∼10일) 수출액이 같은 기간 기준 역대 최대 기록을 또 갈아치웠습니다.

중동 사태의 영향으로 원유 등 에너지 수입액도 눈에 띄게 늘었습니다.

13일 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 252억 달러로 작년 같은 기간보다 36.7% 증가했습니다.

종전 최대였던 지난달 1∼10일 실적(217억 달러)을 한 달 만에 넘어섰습니다.

조업일수는 작년과 같은 8.5일로, 이를 반영한 일평균 수출액(29억 7천만 달러)도 36.7% 증가했습니다.

품목별로는 반도체 수출이 86억 달러로 152% 증가하며 1∼10일 기준 역대 최대를 기록했습니다.

전체 수출에서 차지하는 비중도 34.0%로 1년 전보다 15.6%포인트(p) 확대됐습니다.

석유제품(38.6%), 선박(26.6%) 등도 증가세를 보였지만, 승용차(-6.7%), 자동차 부품(-7.3%)은 감소했습니다.

국가별로는 중국(63.8%), 미국(24.0%), 베트남(66.6%), 유럽연합(8.4%), 대만(68.3%) 등 주요 시장에서 고르게 증가했습니다.

같은 기간 수입은 221억 달러로 12.7% 늘었습니다.

품목별로는 반도체(29.7%), 원유(8.7%), 반도체 제조 장비(77.9%) 등이 증가했고, 기계류(-7.4%)는 감소했습니다.

에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 13.1% 증가했습니다.

특히 원유 수입액은 2월 20억 달러, 3월 23억 달러에 이어 4월 28억 달러로 석 달 연속 증가세를 이어갔습니다.

중동 사태에 따른 국제 유가 상승과 환율 영향 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이됩니다.

국가별 수입은 중국(13.6%), 미국(39.3%), 유럽연합(38.0%), 대만(24.6%) 등에서 늘었고 일본(-8.9%)은 감소했습니다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 31억 달러 흑자를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
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