구윤철 "FTA, 신남방·중남미·아프리카 확대…공급망 다변화"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의 및 EDCF 기금운용위원회에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(13일) "자유무역협정(FTA) 지도를 신남방·중남미·아프리카 등 신흥시장으로 촘촘히 확대해 글로벌 공급망을 다변화하겠다"고 말했습니다.구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 '대외경제장관회의' 모두발언에서 "정부는 통상현안 대응에 그치지 않고, FTA 네트워크를 확장해 수출 성장세를 뒷받침하겠다"며 이같이 밝혔습니다.구 부총리는 "보호무역주의 강화 속에서도 우리 수출은 지난 3월 861억3천만 달러로 전년 동월 대비 48. 3% 증가하며 사상 최대 실적을 기록했다"며 "지난 20년간 구축해온 FTA 네트워크가 우리 경제의 든든한 버팀목이 되어준 결과"라고 말했습니다.구 부총리는 "전략적으로도 FTA 모델을 유연화해 디지털·그린·공급망 등 모듈형 통상협정, 산업·투자연계형 협정 등 통상 전략을 고도화해 나가겠다"고 덧붙였습니다.이와 함께 "우리 경제의 글로벌사우스 신시장 진출을 뒷받침하기 위해 '한국형 개발금융'을 추진하겠다"며 "다른 선진국들과 같이 시장 차입, 투자 펀드 등 민간 재원을 동원해 대출, 보증·보험, 지분투자 등 다양한 금융 수단으로 개도국 개발을 지원하는 새로운 개발금융을 도입하고자 한다"고 설명했습니다.이를 위해 상반기 중 개발금융 추진을 위한 범부처 태스크포스(TF)를 가동해 추진체계를 수립하겠다고 예고했습니다.구 부총리는 "대외환경은 보호무역 확산과 지정학적 긴장 등으로 전례 없이 급변하고 있다"며 "특히 미국의 '무역법 301조' 조사개시, 중동의 지정학적 긴장 고조로 대외 불확실성이 더욱 확대되고 있다"고 우려했습니다.그러면서 "정부는 대외리스크 대응에 필요한 '장벽'을 쌓는 한편 통상 전략과 개발금융 등 중장기 대응 기반인 '풍차'도 함께 마련해 나가겠다"고 덧붙였습니다.특히 미국의 '무역법 301조' 조사에 대해 "미국 정부와의 긴밀한 소통과 협의를 지속하면서 우리 기업의 이익이 훼손되지 않도록 총력을 다하겠다"며 "미국 측 지적과 달리, 우리 제조업 설비가동률이 적정 수준이며, 우리 자본재 수출이 미 제조업 부흥에 기여하는 점을 적극 설명하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)