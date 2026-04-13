미국, 대이란 '해상 봉쇄' 예고…오늘 밤 11시부터

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 대이란 해상봉쇄를 예고했습니다. 이에 따라 미군은 우리 시간 오늘(13일) 밤 11시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치에 들어갑니다.



유덕기 기자입니다.



<기자>



미국 중동 지역 군사작전을 수행하는 미 중부사령부는 SNS를 통해 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 예고했습니다.



우리 시간으로는 오늘 밤 11시부터로 도널드 트럼프 미국 대통령의 포고령에 따른 조치입니다.



봉쇄조치는 아라비아만과 오만만을 포함한 모든 이란 항구와 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 동일하게 적용된다고 미 중부 사령부는 밝혔습니다.



이란 항구를 출발지나 목적지로 하지 않는 선박의 항행 자유는 허용됩니다.



앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대해 역 봉쇄 조치를 예고했습니다.



이란에 통행료를 지불한 선박은 공해에서 찾아내 차단하겠다고도 경고했습니다.



이란의 돈줄인 원유 수출을 막아 대이란 압박 수위를 높여 호르무즈 해협 개방을 유도하는 한편, 종전협상 구도를 미국에 유리하게 만들겠다는 계산입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (폭스뉴스 전화 인터뷰) : 전면적 봉쇄에 나설 것입니다. 이란이 자신이 원하는 상대에게 석유를 팔아 돈을 버는 것을 내버려 두지 않을 것입니다.]



트럼프는 이란이 해협에 설치한 기뢰를 미군이 제거하기 시작할 것이라며 미군 측 선박에 발포하면 완전히 날려버리겠다고 위협했습니다.



영국을 비롯한 몇몇 국가들이 기뢰 제거함을 보내고 있다고도 밝혔습니다.



압박 강도를 높이면서도 트럼프 대통령은 미국-이란 사이 회담 재개 가능성은 열어뒀습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (폭스뉴스 전화 인터뷰) : 이란은 협상 테이블을 떠나지 않았습니다. 그들이 돌아와 우리가 원하는 모든 것을 줄 것으로 예상합니다.]



트럼프는 폭스 뉴스 전화 인터뷰에서 이란에 전쟁 물자를 보내는 국가에 50% 관세를 부과하겠다고 밝힌 것이 중국을 지칭하느냐는 질문에 중국도 포함된다고 답했습니다.



또 북대서양조약기구, 나토는 물론 한국과 일본이 군함 파견 요청에 협조하지 않은 점을 다시 거론하며 거듭 불만을 드러냈습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 정용화)