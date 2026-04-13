"코인 투자 사기 당해" 부천 업체 상대 고소장…피해액 89억 원

▲ 경기남부경찰청

경기 부천시의 한 업체가 코인 투자를 명목으로 수십억 원 규모의 사기 행각을 벌였다는 내용의 고소장이 들어와 경찰이 수사 중입니다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 부천시 소재 A 업체 및 해당 업체 관계자들을 사기 혐의 등으로 수사해달라는 내용의 고소장을 7명으로부터 받아 수사하고 있다고 오늘(13일) 밝혔습니다.고소인들이 주장하는 피해액은 모두 합쳐 89억 원으로, 적게는 수억 원부터 많게는 약 20억 원의 피해를 봤다고 진술하고 있습니다.고소인들은 A 업체가 "우리 업체를 통해 해외 상장 코인에 투자하면 원금을 보장하는 조건으로 매달 5%의 이자를 지급할 수 있다"며 투자자들을 현혹했다는 입장입니다.A 업체는 부천시에 사무실을 마련하고 관련 강의를 열며 홍보 활동을 했던 것으로 전해졌습니다.고소인들은 지난해부터 이 업체가 내부 자금 사정에 문제가 생겼다며 투자자들이 낸 원금과 이자를 지급하지 않고 있다고 주장하고 있습니다.경찰은 지난해 8월부터 관련 고소장을 받고 수사에 착수했습니다.현재까지 경찰에 확인된 피해자는 대부분 60대 이상의 고령층인 것으로 전해졌습니다.피해자 중 고소에 나서지 않은 인원도 있는 것으로 알려져 향후 경찰에 접수되는 피해 규모는 더 커질 가능성이 있습니다.경찰 관계자는 "A 업체를 상대로 압수수색을 벌이는 등 수사하며 정확한 피해 규모와 혐의 등을 확인하고 있다"고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)