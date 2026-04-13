이 대통령, 폴란드 총리에 스마트 워치·반려견 한복 망토 선물

▲ 도날트 투스크 폴란드 총리

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이재명 대통령은 오늘(13일) 공식 방한한 투스크 폴란드 총리에게 헬스케어와 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트 워치를 선물했습니다.투스크 총리가 축구와 러닝 등 스포츠가 취미라는 점을 고려한 선물이라는 것이 청와대 설명입니다.투스크 총리의 반려견을 위한 한복 형태의 망토, 총리 내외의 '백년해로'를 기원하는 뜻이 담긴 부부학 액자, 방짜유기 커트러리 세트(숟가락·젓가락·포크·나이프) 등도 선물로 준비했습니다.이날 양국 정상회담 후 이어지는 공식 오찬 상에는 한국과 폴란드 간 화합의 의미를 담아 만두 등 양국의 유사한 음식을 활용한 퓨전 한식이 오를 예정입니다.투스크 총리가 좋아하는 음식으로 알려진 미제리아(폴란드식 오이 샐러드)와 두릅 등 제철 봄나물을 곁들인 돼지고기 말이, 피에로기(폴란드식 만두)와 한국식 만두, 비고스(양배추 스튜)와 한우 등심, 폴란드 전통 수프인 로수를 연상시키는 삼계 누룽지탕도 제공합니다.디저트로는 폴란드식 애플파이 샤를로트카에 미숫가루 아이스크림을 함께 내놓을 예정입니다.오찬에는 폴란드와 방산 등 경제 협력을 추진 중인 우리 기업인들을 초청해 협력 증진을 도모할 수 있도록 할 계획입니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)