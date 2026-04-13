'미우새' 이범수 "승자 없는 이혼…아이들에게 미안해서 그동안 침묵했다"

이범수가 아이들에게 미안한 마음을 전했다.



12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 이범수 남의 미운 새끼로 등장했다.



이날 방송에서 제작진은 이범수에게 어떻게 지내냐며 근황을 물었다.



이에 이범수는 "새로운 기운이 시작되는 요즘이다"라며 "한 2~3년 가정사가 있었잖냐. 좀 슬픈 기간이었다. 그리고 얼마 전에 잘 해결됐다"라며 이혼 문제를 언급했다.



제작진은 결혼 생활을 마무리하니 기분이 어떤지 물었다. 그러자 이범수는 "이혼이라는 게 승자가 없다. 둘 다 아플 거다. 둘이 아니다. 아이들이 있으니까"라며 "아이들이 있으니 내가 아픈 건 중요한 게 아니다. 아이들한테 너무 미안하고 가족들에게 아픔을 남겨서 아쉽다"라고 솔직하게 말했다.



이어 이혼 과정 기사화로 실시간 이혼 과정이 중계된 것에 대해 "많이 속상했죠 제 입장에서는. 그래도 침묵하길 잘한 거 같다. 아이들한테 미안해서 가만히 있고 싶었다. 아이들한테 너무 미안하다"라며 다시 한번 아이들에게 미안함을 전했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)