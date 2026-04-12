이란 전쟁 중 이스라엘 극우 장관 성지 도발…"주인 된 기분"

▲ 이타마르 벤-그비르 이스라엘 국가안보장관

미국과 이란의 첫 협상 결렬로 종전 여부가 불투명해진 가운데 이스라엘 내각의 대표적인 극우 성향 인사인 이타마르 벤-그비르 국가안보장관이 예루살렘 성지를 찾아 기도하는 '도발'을 감행했습니다.이는 이슬람교와 유대교의 공존을 지탱해 온 예루살렘 성지의 '현상 유지' 원칙을 정면으로 위반한 것으로, 역내 긴장을 더욱 고조시킬 전망입니다.현지 시간 12일 아랍권 매체들이 공개한 영상에 따르면 벤-그비르 장관은 이날 오전 예루살렘 구시가지의 성지를 방문해 두 팔을 벌리고 박수를 치며 통성 기도했습니다.벤-그비르 장관은 현장에서 "오늘 여러분은 성지의 주인이 된 기분을 느낄 것"이라고 발언하며 점령 의지를 노골적으로 드러냈습니다.특히 과거 방문 때는 아랍인들에게 둘러싸여 기도만 읊조려도 체포됐던 상황을 언급하며 "완벽한 변화다.유대인의 성지 접근권과 기도 권리를 확대하기 위해 네타냐후 총리를 계속해서, 더 많이 압박하고 있다"고 강조했습니다.예루살렘 성지 관리권을 가진 요르단 외무부는 즉각 반발했습니다.외무부는 성명에서 "극우 장관의 용납할 수 없는 침입을 강력히 규탄한다"며 "성지 전체가 오직 무슬림만을 위한 예배 장소이며 요르단 와크프의 독점적 관할권 아래 있다"고 말했습니다.벤-그비르 장관의 도발에 대해 베냐민 네타냐후 총리는 입장을 내놓지 않았습니다.네타냐후 총리는 벤-그비르 장관의 도발이 있을 때마다 "현상 유지 원칙에 변화가 없다"고 해명해왔습니다.성전산은 이슬람 3대 성지인 알아크사 사원이 있는 곳이자 과거 유대교 성전이 있던 자리로, 1967년 3차 중동전쟁을 계기로 이스라엘이 점령한 후에도 유대인의 방문은 허용하되 기도는 금지하는 '현상 유지' 원칙이 적용돼 왔습니다.그러나 벤-그비르는 장관 취임 전부터 유대인의 성지 기도 권리를 줄기차게 주장했고 장관 취임 이후에도 여러 차례 방문을 강행해 국제사회의 지탄을 받았습니다.그의 이런 움직임은 성지의 실질적인 점령권을 과시하는 동시에 팔레스타인과 아랍 국가들을 자극해 갈등을 증폭시키려는 의도로 풀이됩니다.특히 이번 성지 도발은 이스라엘이 이란과 그의 대리 세력인 헤즈볼라 등과 직접적인 무력 충돌을 이어가는 상황에서 나와 그 배경에 관심이 쏠립니다.(사진=게티이미지)