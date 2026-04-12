[날씨/XR] 기온 더 올라 낮엔 초여름 더위…일교차 유의

오늘(12일) 몸에 열이 많으신 분은 다소 덥게 느껴지셨을 것 같습니다.



지도에서 붉은색으로 표시된 부분은 낮 기온이 20도를 넘어간 곳인데요.



오늘 서울의 낮 최고 기온 23.7도에 정선은 무려 27.1도까지 오르면서 전국에서 가장 기온이 높았습니다.



내일은 오늘보다 기온이 더 오릅니다.



서울의 낮 최고 기온 26도로 5월 말에서 6월 초에 해당하는 기온이 나타날 텐데요.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지는 만큼 큰 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



내일은 제주와 남해안 지역에 비가 내리겠습니다.



강수 흐름을 살펴보시면요.



제주 지역에는 이미 비가 내리고 있고 내일이면 남해안까지 확대됐다가 비는 모레가 되면서 차차 그치겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 제주 지역에 5~30mm, 남해안 지역에 5mm 미만이 예상되고요, 비는 소강 상태를 보일 때가 더 많겠습니다.



그럼 구름 영상도 한번 살펴보시겠습니다.



내일은 동쪽에서 바람이 불어 들면서 대기질 무난할 텐데요.



오전 중에 중서부 지역에서는 먼지 농도 다소 높아질 때가 있겠습니다.



내일 하늘 표정 맑다가 밤이 되면서 차차 흐려지겠습니다.



아침 기온은 서울 9도로 오늘보다 다소 높게 출발하겠고요, 낮 기온은 대전 26도 예상되고 동풍이 불어드는 동해안 지역은 20도 안팎이 예상됩니다.



당분간 크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠고요, 제주 지역에는 비가 오는 날이 잦겠습니다.



(안수진 기상캐스터)