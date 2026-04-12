원자재 가격 급등에 '직격탄'…'동네 공장' 줄줄이 멈춘다

<앵커>



호르무즈 해협의 봉쇄 여파는 우리 산업 현장 곳곳을 마비시켰습니다. 특히 규모가 작은 사업장들은 급등하는 원자재 값을 감당하기 어려워 점차 한계에 다다르고 있습니다.



박재현 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



25년간 공장과 빌딩에 우레탄 단열재 시공을 해온 추강길 씨.



최근 우레탄 원료 가격이 너무 올라 고민이 깊습니다.



우레탄 원료는 나프타에서 뽑아내는데, 가격이 50% 정도 뛰더니 이제는 돈 주고도 구하기 쉽지 않은 상황입니다.



[이게(경화제) 엄청 올랐어요.]



이미 계약한 현장에서는 마진을 대폭 줄여 작업을 해야 하는 상황인 데다, 공사비 급증으로 건설 현장 곳곳이 멈춰 서면서 새 일감을 구하기도 어렵습니다.



[추강길/우레탄 시공업체 대표 : 굉장히 힘들어요. 이렇게 힘든 적이 없었어요. 제가 (시공 문의) 전화가 하루에 50통씩 왔는데 (최근에는) 10통 안 옵니다. 5통 뭐 아예 안 올 때도 있었고.]



소규모 제조업 공장들은 원자재 값 상승에 직격탄을 맞았습니다.



경기도의 한 고무 공장은 최근 나프타 수급난 여파로 합성고무 원료가 20% 오른다는 통보를 받았습니다.



거래처를 유지하려면 납품가격을 동결할 수밖에 없지만, 원자재값 비중이 전체 가격의 50%를 넘어서면서 한계를 느끼고 있습니다.



[고무 제품 생산업체 대표 : 사실 방법이라고 하는 게 단가 올리기밖에 없어요. 저희 같은 업체들은 제일 밑에 단계의 제조업이잖아요. 최종 제품들은 훨씬 더 올라갈 거기 때문에….]



금속 가공업체도 상황은 마찬가지입니다.



호르무즈 해협 봉쇄로 이란산 아연 등의 수입이 막히고, 에너지 가격 급등으로 제련소 가동이 차질을 빚으면서 황동 등 금속 가격이 치솟고 있습니다.



[임춘열/금속 가공업체 대표 : 저거(황동) 한 6천500원, 7천 원 이러던 게 지금 1만 6천 원. 수입품이 조달이 안 된다, 방법이 있습니까? 이 일대가 밤낮으로 하던 공단이에요. 다 문 닫아요, 다.]



중동 전쟁으로 국내 산업계가 원자재와 물류, 에너지 가격 상승이라는 삼중고에 시달리는 상황.



상승한 가격이 단기간에 안정되기는 쉽지 않은 만큼 소규모 업체들의 생존 위협은 이어지고 있습니다.



(영상취재 : 조창현·하륭, 영상편집 : 윤태호)