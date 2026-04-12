민주 "이 대통령, 인류 보편가치 수호…국힘, 정치공세 멈추라"

▲ 이재명 대통령

더불어민주당은 이재명 대통령의 이스라엘 관련 SNS 발언이 국익을 저해한다고 비판한 국민의힘을 향해 "본질을 호도하는 정치공세를 멈춰라"고 반박했습니다.박지혜 대변인은 오늘(12일) 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 대한민국 대통령으로서 인간의 생명과 존엄 등 보편적 가치를 수호하겠다는 인류 보편적 가치를 언급했다"고 밝혔습니다.박 대변인은 "이를 SNS 정치나 외교 참사로 치부하는 건 국제사회의 책임 있는 일원으로서 대한민국의 위상을 부정하는 처사"라며 "국민의힘이 주장하는 '바위 같은 신중함'은 불의와 인권 유린에 침묵하라는 비겁함이 돼서는 안 된다"고 말했습니다.그러면서 "국민의힘은 더 이상 낡은 이념과 편협한 이분법적 시각에 갇혀, 한반도 평화와 남북 관계 개선을 위한 당국의 노력에 찬물을 끼얹어서는 안 된다"고 덧붙였습니다.앞서 국민의힘 최보윤 수석대변인은 논평을 통해 "이 대통령은 국익을 저해하는 SNS 정치를 중단하라"며 "북한에는 한없이 관대하고 국제 분쟁에는 거침없이 훈계하는 게 이재명 정부의 선택적 인권"이라고 비판했습니다.지난 10일 이 대통령이 SNS에 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 공유하며 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 쓰자 이스라엘 외무부가 반발한 점을 쟁점화한 겁니다.여당 의원들도 이 대통령의 글 취지를 옹호하고 나섰습니다.정청래 대표 비서실장인 한민수 의원은 페이스북에 "보편적 인권에 대한 갑론을박이 있다는 자체로 통탄할 따름"이라며 "대한민국 헌법의 뿌리이자 국제적 상식인 인권에 대한 존중을 두고 반대 입장에서 싸울 요량인 정치인이 있다면 직을 내려놓음이 마땅하다"고 비판했습니다.당 대표 정무실장인 김영환 의원도 "부당함에 침묵하지 않고 보편적 가치를 지키는 것은 세계 시민의 의무"라며 "상식과 원칙에 따라 분명한 목소리를 낸 대통령의 결단을 지지한다"고 적었습니다.이연희 전략기획위원장은 "특정 국가를 적대하기 위한 발언이 아니라 보편적 가치에 대한 분명한 선언"이라며 "인권은 국경을 초월하는 가치이며 어떤 국가도 예외가 될 수 없다는 원칙, 그것이 메시지의 본질"이라고 강조했습니다.