[자막뉴스] 보랏빛 물결, 고양을 뒤흔들었다!…BTS 월드투어 포문

전 세계에서 모여든 팬들의 함성이 경기장을 가득 매웁니다.



멤버들이 하나둘씩 등장하고, 마침내 완전체가 된 멤버들이 인사하자 분위기는 절정에 달합니다.



[자 인사드리겠습니다. 둘 셋~ 방탄 안녕하세요~ 방탄소년단 입니다.]



방탄소년단의 새로운 챕터, 'BTS 2.0'의 시작을 알리는 월드 투어 '아리랑'의 이틀째 공연 현장입니다.



무대 중앙에는 360도 개방형 무대가 설치돼 팬들과 더 가까이 할 수 있도록 설계됐습니다.



신곡 'Hooligan'과 'Aliens'을 연이어 선보인 멤버들은 4년 만에 다시 만난 팬들에게 감사의 인사를 전했습니다.



[RM : 여기를 가득 채워주신 것을 단 한 순간도 가볍게 당연하게 여기지 않고 겸허한 마음으로 해 나아갈 겁니다.]



[제이홉 : 앞으로도 너무 보여드릴 무대가 많고 정말 최고의 무대들을 계속해서 보여 드리겠습니다.]



사흘 동안 이어지는 고양 공연은 약 13만 2천 명의 관객을 동원하며 전석 매진을 기록했습니다.



고양에서 시작된 이번 방탄소년단 월드투어는 도쿄와 북미, 유럽 등 전 세계 34개 도시, 85회 공연으로 이어집니다.



(취재 : 소환욱, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부, 영상제공 : 빅히트 뮤직 )