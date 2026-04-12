이 대통령 "보편적 인권 존중이 상식…국가 관계에도 역시사지"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 "각국의 주권과 보편적인 인권은 존중돼야 하고, 침략전쟁은 부인되는 것이 우리의 헌법 정신이자 국제적 상식"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 이같이 언급한 뒤 "역지사지는 개인만이 아니라 국가 관계에도 적용됩니다. 내 생명과 재산만큼 남의 생명과 재산도 귀합니다. 존중해야 존중받는다"고 적었습니다.구체적으로 어떤 사안에 대한 발언인지는 명시하지 않았으나, 이번 글은 이 대통령이 최근 이스라엘 방위군(IDF)이 전장에서 시신을 떨어뜨리는 영상이 담긴 게시물을 공유하면서 불거진 논란을 염두에 둔 메시지로 풀이됩니다.특히 이 대통령은 "사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라고 부릅니다. 매국 행위를 하면서도 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다"며 "알면서도 감행하는지도 모르겠다"고 지적했습니다.그러면서 "심지어 국익을 포함한 공익 추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다"며 "결국 이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제이자 '비정상의 정상화' 과제"라고 강조했습니다.이번 논란과 관련해 야당 등 정치권이나 일부 언론에서 자신의 메시지를 왜곡하며 비판을 가해 국익을 훼손하는 결과를 낳고 있다는 인식을 표출한 것으로 풀이됩니다.앞서 이 대통령은 지난 10일 엑스에 IDF가 전장에서 시신을 떨어뜨리는 장면이 담긴 게시물을 링크하며 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 썼습니다.다만 해당 영상은 2024년 9월 촬영된 것으로, 이 대통령은 해당 사건 발생 시점이 논란이 되자 추가로 글을 올려 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 합니다. 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"고 언급했습니다.그러나 이스라엘 외무부는 이후 엑스 계정을 통해 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 밝혔습니다.이에 이 대통령은 다시 "끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 재반박한 바 있습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)