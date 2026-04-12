이 대통령, 완도 화재 소방관 사망에 "깊은 애도…헌신에 경의"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 전남 완도군 냉동창고 화재 진압 중 고립된 소방관 2명이 끝내 숨지자 "삼가 고인의 명복을 기원한다"고 안타까움을 표했습니다.이 대통령은 오늘 엑스에서 "완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다"고 밝혔습니다.이어 두 소방관에 대해 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다"며 "그 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다"고 적었습니다.또 "정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이며, 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다"고 약속했습니다.아울러 "유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전하며, 동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다"고 덧붙였습니다.이번 화재는 오전 8시 25분쯤 완도군 군외면 원동리의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 발생했습니다.이를 진압하는 과정에서 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시쯤 실종됐는데, 수색 끝에 두 대원 모두 숨진 상태로 발견됐습니다.