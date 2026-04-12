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이 대통령, 완도 화재 소방관 사망에 "깊은 애도…헌신에 경의"

이호건 기자
작성 2026.04.12 14:36 조회수
이 대통령, 완도 화재 소방관 사망에 "깊은 애도…헌신에 경의"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 전남 완도군 냉동창고 화재 진압 중 고립된 소방관 2명이 끝내 숨지자 "삼가 고인의 명복을 기원한다"고 안타까움을 표했습니다.

이 대통령은 오늘 엑스에서 "완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다"고 밝혔습니다.

이어 두 소방관에 대해 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다"며 "그 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다"고 적었습니다.

또 "정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이며, 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다"고 약속했습니다.

아울러 "유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전하며, 동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다"고 덧붙였습니다.

이번 화재는 오전 8시 25분쯤 완도군 군외면 원동리의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 발생했습니다.

이를 진압하는 과정에서 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시쯤 실종됐는데, 수색 끝에 두 대원 모두 숨진 상태로 발견됐습니다.
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