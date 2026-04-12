장동혁, 일정 앞당겨 어제 미국 출국…"자유의 최전선 워싱턴으로"

▲ 국민의힘 장동혁 대표는 지난 11일 미국 워싱턴DC로 출국했다고 12일 페이스북을 통해 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 미국 방문 일정을 사흘 앞당겨 지난 11일 워싱턴DC로 출국했습니다.장 대표는 오늘 페이스북을 통해 " 저는 어제, 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다"고 밝혔습니다.그는 "저는 지방선거를 앞둔 현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다"며 "지금 대한민국은 자유와 법치, 시장 질서까지 흔들리는 중대한 기로에 서 있다"고 적었습니다.이어 "이번 6. 3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것"이라고 덧붙였습니다.당초 장 대표는 오는 14일 출국해 16일까지 사흘간 미국 워싱턴DC에서 2박4일 일정을 소화하고 17일에 귀국한다고 예고했습니다.최보윤 수석대변인은 브리핑에서 조기 출국 이유에 대해 "방미 일정이 공개되고 난 이후 미국 각계에서 면담 요청이 있었다"며 "한미동맹과 민생경제를 확실히 챙길 수 있는 계기가 마련된 것"이라고 설명했습니다.지방선거를 앞두고 자리를 비우는 게 부적절하다는 지적에는 "지금 시점에 방미하는 것이 오히려 지방선거와 경제를 위해 도움이 된다고 판단했다"며 "국민의힘이 진정한 안보 정당이자 국익을 지키는 정당이라는 점을 국민께 분명히 보여드리는 계기를 마련할 것"이라고 반박했습니다.이어 "이재명 대통령이 SNS를 통해 언급한 외교 관련 내용이 논란이 되고 있다"며 "한미동맹에 대해 우려하는 시각도 있는데, 각계 인사를 만나 해법을 풀어갈 부분"이라고 덧붙였습니다.이번 방미는 미 공화당 출신 인사들이 이끄는 비영리단체 국제공화연구소(IRI) 초청으로 성사됐습니다.(사진=국민의힘 장동혁 대표 페이스북 캡처, 연합뉴스)