국힘 부산시장 후보에 박형준…민주 전북지사 경선 후폭풍

<앵커>



6.3 지방선거 소식입니다. 국민의힘이 부산시장 후보로 박형준 현 시장을 확정했습니다. 민주당 전북지사 경선에서 탈락한 안호영 의원은 경선 무효를 주장하며 단식에 돌입했습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



국민의힘 부산시장 후보 공천을 위한 경선에서 박형준 현 시장이 주진우 의원을 꺾었습니다.



재선 부산시장인 박형준 후보는 "부산은 민주주의의 마지막 방파제"라며 '보수 명의론'을 외쳐 왔습니다.



[박형준/국민의힘 부산시장 후보 (지난 7일) (부산이란) 이 글로벌 도시를 월드클래스로 바꾸려면 임상경험이 풍부하고 집도를 할 수 있는 명의가 필요합니다. 꼭 이 일을 박형준이 해내겠습니다.]



부산시장 후보로 민주당은 그제 전재수 의원을, 개혁신당은 지난달 15일, 정이한 전 당 대변인을 이미 공천했습니다.



부산 민심은 어떨까.



[김유갑/부산 중구 : 기업들이 다 떠나가고, 텅텅 비었잖아요. 폐가라 폐가 말하자면. 일자리도 없어 부산에는. (그런데) 해양수산부도 오게 됐고, 그러니까 (여당이) 잘한 거지.]



[채철욱/부산 중구 : 완전히 그쪽으로 견제 없이 흘러가 버리면 그게 과연 나라가 잘될까요? 내가 보기엔 차가 오른쪽 바퀴가 빠져가지고 왼쪽으로만 가고 있거든요.]



전재수 후보가 의원직을 사퇴하게 됨에 따라 6월 국회의원 보궐선거 실시가 확실시되는 부산 북갑.



여권에선 하정우 청와대 AI미래기획수석의 출마설이 잦아들지 않고 있고, 야권에선 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표의 출마 여부에 관심이 쏠리는 가운데, 국민의힘 지도부는 "국민 눈높이에 맞는 당의 후보를 내겠다"는 뜻이 강합니다.



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민주당에선 전북지사 후보 공천을 위한 경선에서 당권파로 분류되는 이원택 의원에게 패배한 친명계 안호영 의원이, 경선 과정이 불공정하고 위법했다며 재심을 신청하겠다고 밝힌 뒤 어제부터 항의 단식에 돌입했습니다.



이 의원의 '밥값 대납 의혹'을 당이 부실하게 감찰했다며 재감찰도 요구했는데, 안 의원의 재심 신청 의사에 당권파인 문정복 최고위원이 "경선 결과에 불복하면 다음 국회의원 선거에 못 나올 수도 있다"고 압박성 발언을 한 걸로 알려지면서 당내 논란도 커지고 있습니다.



(영상취재 : 이승환·강시우, 영상편집 : 전민규)