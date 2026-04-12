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3개월 업무정지 끝나자…'환자 결박 사망' 양재웅 병원 결국

이호건 기자
작성 2026.04.12 10:07 수정 2026.04.12 10:19 조회수
'환자 사망 사건 병원장' 양재웅 국감 출석(사진=연합뉴스)
▲ '환자 사망 사건 병원장' 양재웅 국감 출석

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅 씨가 운영하던 병원이 환자 사망 사고로 인한 업무정지 기간이 끝난 직후 폐업했습니다.

경기 부천시보건소는 양 씨가 운영하는 병원 측이 지난 1일 폐업을 신고했다고 밝혔습니다.

폐업 신청 당시 병원 내 입원 환자는 없어 별도의 전원 조치나 사전 고지 절차는 필요하지 않았던 것으로 알려졌습니다.

2010년 7월 부천에서 개원한 이 병원은 정신건강의학과를 비롯해 알코올중독치료 전문 의료기관으로 169병상을 갖추고 있었습니다.

그러나 2024년 이 병원에서 숨진 30대 여성 A 씨 진료 과정에서 의료진의 무면허 의료 행위 등이 적발돼 병원은 업무정지 3개월을 처분받고 이의 제기 없이 지난 1∼3월 영업을 중단했습니다.

A 씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 2024년 5월에 이 병원에 입원한 뒤 17일 만에 '급성 가성 장폐색'으로 숨졌습니다.

당시 A 씨의 담당 주치의 B 씨와 40∼50대 간호사 4명 등 5명은 A 씨를 안정실에 손발을 결박한 채 약물을 투약하고 경과 관찰을 소홀히 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌습니다.

경찰은 이들 외에 양 씨 등 병원 관계자 7명도 검찰에 송치했으나, 검찰은 지난달 경찰에 보완 수사를 요구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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