1분기 전기차 구매 20대가 가장 많아…보조금·가격 인하 통했다

▲ 기아 EV3

올해 1분기 내수시장에서 20대의 신차 구매가 지난해 같은 기간 대비 크게 증가한 것으로 나타났습니다.그동안 20대의 신차 구매는 차량 가격 인상과 공유문화 확산 등으로 매년 감소하는 추세였습니다.하지만 올해 들어 국가 보조금과 업체의 가격 인하로 전기차 구매 진입장벽이 크게 낮아지면서 20대의 전기차 구매가 늘고, 이는 전체 전기차 등록 대수 증가로 이어졌다는 분석이 나옵니다.12일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1분기 20대의 신차 등록 대수(승용 기준)는 2만 356대로, 지난해 같은 동기(1만 5천6대) 대비 35.7% 증가했습니다.전체 등록 대수에서 차지하는 비중은 7.5%였습니다.이는 전 연령대에서 가장 높은 증가율로, 지난해 20대 신차 등록 점유율이 10년래 최저 수준(5.6%)으로 떨어지는 등 20대 신차 구매가 매년 감소하는 것을 고려하면 이례적인 현상으로 풀이됩니다.반면 매년 증가세를 보이던 60대와 70대의 신차 등록 대수는 각각 4만 4천64대, 9천585대로, 작년 같은 기간보다 12.6%, 23.8% 감소했습니다.전문가들은 올해 1분기 20대의 신차 등록 대수 증가가 같은 기간 전기차 등록 대수 폭증과 맞물려 있다고 분석했습니다.그동안 높은 가격 등으로 자동차 구매를 꺼리던 20대가 보조금과 가격 인하로 진입 장벽이 낮아진 전기차를 대거 구매하게 되면서 전체 전기차 판매 증가로 이어졌다는 해석입니다.올해 1분기 20대의 전기차 등록 대수(승용 기준)는 4천605대로, 전년 같은 기간의 1천402대 대비 228.5% 급증했습니다.또 전체 20대의 신차 등록에서 전기차가 차지하는 비중도 22.6%로, 지난해 1분기 9.3% 대비 13.3%포인트 올랐습니다.다시 말해 올해 1분기 신차를 구매한 20대 4명 중 1명은 전기차를 택했다는 얘기입니다.20대의 전기차 구매 증가에 힘입어 올해 1분기 전기차 신차 등록대수(승용·상용 포함)도 8만 3천529대로, 작년 같은 기간보다 149.5% 증가했습니다.업체들의 전기차 가격 인하가 20대의 자동차 구매로 이어졌다는 것은 차종 판매 순위에서도 나타납니다.20대 신차 등록 대수(승용 기준)에서 테슬라 모델Y(863대)와 기아 EV3(751대)는 각각 판매 7위와 9위에 올랐는데 두 차량은 모두 올해 초부터 최대 1천만 원까지 가격 인하가 단행된 바 있습니다.(사진=연합뉴스)