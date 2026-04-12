미국, 협상 맞춰 호르무즈 기뢰제거 전격 착수…"군함 해협 통과"

▲ 호르무즈 해협

미국이 현지시각 11일 이란과의 종전협상 개시에 맞춰 호르무즈 해협의 기뢰 제거 작전에 전격 착수했습니다.호르무즈 해협 봉쇄를 가장 강력한 협상 지렛대로 삼아온 이란과의 협상이 시작된 상황에서 미국이 이란의 최대 협상 지렛대를 약화할 수 있는 실력 행사에 나선 것입니다.호르무즈 해협이 이번 협상의 최대 쟁점인 상황에서 미군의 기뢰 제거 작전 착수가 협상에 변수가 될지 주목됩니다.미군 중부사령부는 이날 성명을 내고 "중부사령부 소속 병력이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다"면서 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔습니다.중부사령부는 USS 프랭크 E.피터슨함과 USS 마이클 머피함이 호르무즈 해협을 통과해 아라비아만에서 작전을 수행한 것이라면서 이란이 설치한 기뢰를 완전히 제거하기 위한 광범위한 임무의 일환이라고 설명했습니다.이어 수중 드론을 포함한 미군 병력이 며칠 내 추가적으로 기뢰 제거 작전에 투입될 것이라고 덧붙였습니다.브래드 쿠퍼 중부사령관은 "우리는 오늘 새로운 항로를 개척하는 과정을 시작했으며 조만간 해운업계와 이 안전한 항로를 공유해 자유로운 상업적 (운송) 흐름을 촉진할 것"이라고 말했습니다.미 군함이 호르무즈 해협을 통과한 건 미국의 대이란 군사작전 개시 이후 처음입니다.이번 작전은 이란과의 조율 없이 이뤄졌다고 미 온라인매체 악시오스는 전했습니다.미 당국자는 악시오스에 "공해상에서의 항행의 자유에 초점을 맞춘 작전"이라고 설명했습니다.미국과 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에서 종전협상을 개시한 시점에 맞춰 미국이 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 착수함으로써 대이란 압박 강도를 최대치로 끌어올리는 것으로 보입니다.호르무즈 해협의 봉쇄는 이란 대표단이 손에 쥔 가장 강력한 협상 지렛댑니다.미국이 군함 투입을 통한 기뢰 제거로 새로운 항로를 확보, 이란의 '호르무즈 지렛대'를 무력화시킬 수 있다는 메시지가 담긴 작전인 셈입니다.미군이 기뢰제거 성공을 통해 항로를 확보하더라도 이란은 해협을 통과할 선박을 공격할 미사일 등 수단을 여전히 보유하고 있을 것으로 추정되기에 해협에 대한 이란의 통제권 행사는 유지될 수 있습니다.그럼에도 미군이 호르무즈 해협 주변 기뢰 제거를 시작하고, 거기에 더해 일부 동맹들의 군사적 지원까지 이끌어 낼 경우 미국은 유리한 입장에서 이란과의 협상에 임할 수 있을 것으로 관측됩니다.이에 따라 호르무즈 해협 봉쇄를 최대 지렛대로 삼아온 이란의 반응이 주목됩니다.이슬라마바드 종전협상에서 호르무즈 해협 문제로 인한 입장차로 교착상황이 빚어지고 있다는 영국 파이낸셜타임스(FT)의 보도가 나온 가운데 미국의 기뢰제거 작전 착수가 중대 변수가 될지 주목됩니다.다만 미군으로서도 기뢰제거 작전의 위험 부담은 작지 않을 것으로 보입니다.앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 "우리는 중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일과 다른 여러 나라를 포함한 전세계의 국가를 위해 호르무즈 해협 정리 작업을 지금 시작하고 있다"고 밝혔습니다.그는 "놀랍게도 그들은 이 작업을 스스로 해낼 용기나 의지가 없다"고 비난하기도 했습니다.트럼프 대통령은 해협 정리 작업이 무엇인지 구체적으로 설명하지는 않았지만 기뢰 제거 작전을 염두에 둔 것일 수 있어 보입니다.미국이 아시아와 유럽 각국을 위해 조치에 나서는 것이라는 식으로 포장하면서 동맹에 대한 불만을 표출하고 책임을 떠넘긴 것이라는 해석이 나왔습니다.미 구축함의 호르무즈 해협 통과는 미 언론 보도로 먼저 알려졌습니다.이란 외무부는 미 구축함 1척이 호르무즈 해협으로 기동했다가 이란군의 경고로 돌아가는 사건이 있었다고 밝혔습니다.