"전쟁의 광기 그만" 교황, 미국·이란 종전 협상일에 종식 촉구

▲ 레오 14세 교황

교황 레오 14세는 미국과 이란이 파키스탄에서 종전 협상에 나선 현지시각 11일 "전쟁의 광기"를 끝내라고 세계 지도자들에게 촉구했습니다.AP, 로이터 통신에 따르면 레오 14세는 이날 저녁 성 베드로 대성당에서 열린 특별 기도회에서 전쟁을 정당화하기 위해 종교적 언어를 사용하는 것을 규탄하며 "전능에 대한 망상"이 전쟁을 부추기고 있다는 취지로 비판했습니다.레오 14세는 이어 "멈추시라. 이제 평화의 시간"이라며 "재군비 계획을 세우는 테이블이 아니라 대화와 중재의 테이블에 앉으라"고 호소했습니다.또 "자아와 돈에 대한 우상 숭배는 이제 그만! 권력 과시는 이제 그만! 전쟁은 이제 그만!"이라고 목소리 높였습니다.레오 14세는 하느님이 어떤 전쟁도 축복하지 않으며, 폭탄을 투하하는 자들은 더욱더 축복하지 않는다고 말했습니다.미국 출신의 레오 14세는 기도회에서 미국이나 도널드 트럼프 대통령을 직접 언급하지는 않았으나 이날 메시지는 종교적 명분을 거론하며 전쟁을 정당화해 온 트럼프 대통령과 미국 관리들을 겨냥한 것으로 보인다고 AP는 분석했습니다.중동 전쟁 국면에서 열린 이날 특별 기도회에는 이란 테헤란 대주교인 벨기에 출신 도미니크 조셉 마티외 추기경이 참석했습니다.미국 측에서는 주교황청 미국 대사관의 로라 호클라 공사가 외교단을 대표해 참석했습니다.레오 14세는 미국·이스라엘의 이란 공격으로 중동 전쟁이 발발하자 초반엔 공개적 비판을 삼갔으나 최근 점점 발언 수위를 높여 왔습니다.이란 문명을 파괴하겠다는 트럼프 대통령의 발언엔 "정말 용납할 수 없다"며 대화를 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)