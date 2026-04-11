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프로야구 삼성, NC 꺾고 2연승…NC는 5연패 수렁

유병민 기자
작성 2026.04.11 20:36 조회수
프로야구 삼성, NC 꺾고 2연승…NC는 5연패 수렁
▲ 삼성 백정현의 11일 경기 투구 모습

프로야구 삼성 라이온즈가 NC 다이노스를 이틀 연속 꺾었습니다.

삼성은 오늘 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 NC와 홈 경기에서 5대 4로 이겼습니다.

최근 2연승을 거두며 7승 1무 4패가 된 삼성은 LG 트윈스와 kt wiz(이상 8승 4패)에 이어 단독 3위가 됐습니다.

반면 NC는 5연패 수렁에 빠지며 6승 6패, 한화 이글스와 함께 공동 5위에 머물렀습니다.

NC가 1회초 투아웃 1, 3루에서 3루 주자 박민우와 1루 주자 박건우의 더블 스틸로 먼저 1점을 뽑았습니다.

그러나 삼성은 2회 투아웃 2루에서 전병우의 적시타로 동점을 만들었고, 이후 박세혁과 양우현의 연속 볼넷으로 만루 기회를 이어갔습니다.

이어 박승규가 몸에 맞는 공으로 밀어내기 점수가 나와 2대 1이 됐고, 이어 김지찬의 2타점 2루타, 최형우의 1타점 내야 땅볼이 이어지며 삼성이 5대 1로 훌쩍 달아났습니다.

NC 역시 3회초 곧바로 추격했습니다.

NC는 박건우의 2루타와 맷 데이비슨의 몸에 맞는 공, 서호철의 볼넷으로 투아웃 만루 기회를 잡았고 김휘집이 몸에 맞는 공으로 역시 밀어내기 점수를 뽑아냈습니다.

5대 2로 따라붙은 NC는 김형준이 좌중간을 가르는 2루타를 쳤지만 1루 주자 김휘집이 홈에서 태그 아웃되며 동점을 만들지 못했습니다.

이후 두 팀은 추가 점수를 내지 못한 가운데 5대 4로 삼성이 승리를 따냈습니다.

4회 나와 2이닝을 무실점으로 막은 삼성 백정현이 시즌 첫 승을 거뒀고, 김재윤은 시즌 3세이브를 올렸습니다.

NC 김형준은 4안타 경기를 펼치며 분전했으나 팀 연패를 막지 못했습니다.

(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)
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