'8회 5득점' KIA, 한화에 짜릿한 뒤집기…성영탁 첫 세이브

▲ 성영탁

KIA 타이거즈가 매서운 뒷심을 발휘하며 올 시즌 처음 3연승을 달렸습니다.KIA는 11일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와 방문경기에서 0대 4로 끌려가다 6대 5로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.이로써 5승 7패를 기록한 KIA는 바닥에서 일어나 중상위권 도약의 발판을 만들었습니다.경기 중반까지는 한화가 앞섰습니다.한화는 1회말 투아웃 후 문현빈이 우측 펜스를 넘어가는 솔로홈런을 날려 기선을 잡았습니다.3회에는 원아웃 후 심우준이 볼넷을 고르자 이원석이 우중간 3루타를 터뜨려 1점을 추가했고 요나탄 페라자의 희생플라이가 이어져 3대 0으로 앞섰습니다.4회에는 허인서의 적시타로 1점을 보태 4대 0으로 달아났습니다.반격에 나선 KIA는 5회초 2루타를 친 한준수를 박재헌이 중전안타로 불러들여 1점을 만회했습니다.8회초에는 집중 6안타와 볼넷 1개를 묶어 대거 5점을 뽑아 전세를 뒤집었습니다.KIA는 한화 세 번째 투수 정우주를 상대로 박재현이 내야안타, 제러드 데일은 우전안타를 때려 노아웃 1, 3루에서 폭투로 1점을 만회했습니다.이어 김호령이 볼넷, 김선빈이 중전안타를 때려 1점 차로 따라붙은 KIA는 김도영이 희생플라이를 날려 4대 4 동점을 만들었습니다.투아웃 후에는 나성범, 한준수, 고종욱이 연속 3안타를 터뜨려 기어코 6대 4로 역전에 성공했습니다.이날 경기를 앞두고 부진에 빠진 '필승조' 정해영·전상현을 2군으로 내려보낸 KIA는 8회말 원아웃 1, 2루에서 성영탁을 투입해 팀 승리를 끝까지 지켰습니다.성영탁은 9회말 최인호에게 빗맞은 안타를 맞아 6대 5로 쫓겼으나 1⅔이닝을 1실점으로 막고 입단 3년 만에 첫 세이브를 신고했습니다.4점 차를 지키지 못하고 역전패한 한화는 지난달 31일부터 홈구장 5연패를 당했습니다.한화 선발 왕옌청은 6이닝 동안 삼진 5개를 뽑으며 6안타 1실점으로 호투했으나 불펜이 승리를 날렸습니다.KIA 선발 이의리는 4회까지 5안타로 4실점 하고 강판 당했습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)