"미·이란 협상장소, 이슬라마바드 세레나 호텔…접근 제한"

▲ 미국과 이란의 회담을 앞두고 파키스탄 이슬라마바드에서 군부대가 보안 유지를 위해 순찰을 돌고 있다.

미국과 이란의 종전 협상장으로 지목된 파키스탄 세레나 호텔은 수도 이슬라마바드에 위치한 5성급 호텔입니다.각국 정상과 고위급 인사들이 주로 이용하는 이슬라마바드 대표 외교 호텔로 꼽힙니다.이 호텔은 대표단 숙소로 알려졌으며 보안을 이유로 일반 투숙객은 모두 퇴실 조치됐습니다.호텔과 주변 지역은 전면 통제됐고 인근 메리어트 호텔에도 유사한 조치가 내려졌습니다.세레나 호텔은 오는 12일까지 일반인 출입이 금지됐으며 협상장 주변 도로 역시 봉쇄됐습니다.회담 취재를 위해 현지에 모인 각국 취재진은 호텔 인근에 마련된 별도의 컨벤션센터에서 대기하고 있으나 세레나 호텔 내부에는 접근이 허용되지 않고 있습니다.이슬라마바드 전역에는 경찰과 군 병력이 대거 배치됐고 주요 거점마다 검문소와 바리케이드가 설치되는 등 경계가 한층 강화됐습니다.파키스탄 정부는 시민들에게 외출을 자제하고 실내에 머물 것을 권고했으며, 도심은 사실상 통행금지령이 내려진 듯 한산한 모습을 보이고 있습니다.이번 협상에는 미국 측에서 JD 밴스 부통령이, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 각각 대표로 나서 협상을 이끌 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)